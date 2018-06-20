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Офіційна згода на секс: додатки, що допоможуть регулювати інтимні стосунки

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Додатки, що допоможуть регулювати інтимні стосунки
Додатки, що допоможуть регулювати інтимні стосунки / dw.com/

Після чуток про секс-скандали в Голлівуді з'являються додатки, що дають змогу отримати офіційну згоду на секс. Розробники додатків пропонують регулювати інтимні стосунки за допомогою технологій.

Про це пише lcmedia.com.ua.

Зокрема, нідерландці розробили сервіс LegalFling, створений на основі технології блокчейн. Працює додаток просто: користувачі відправляють запит через SMS або месенджери WhatsApp, Telegram чи Facebook Messenger. Отримавши це повідомлення, кожна зі сторін може підтвердити або відмовити на пропозицію.

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Як запевняють розробники, під час судового розгляду слідство зможе спиратися на ці дані. До речі, згоду можна у будь-який момент відкликати, для цього годиться навіть усна відмова. Окрім того, додаток дає змогу дізнатися про уподобання майбутнього партнера і заздалегідь обговорити умови (використання протизаплідних засобів, грубих словечок тощо). Також тут користувачі мають вказувати інформацію про стан свого здоров'я, наприклад щодо венеричних захворювань.

Ще один додаток SaSie пропонує електронний контракт. Згода підкріплюється цифровим підписом і фотографіями посвідчень особи. Після цього документ надсилають на e-mail. Контракт також можна анулювати.

Тим часом додаток WeConsent передбачає відеозгоду на інтим. Кожен партнер записує відео з пропозицією, потім ці ролики кодуються і зберігаються на серверах додатку. Їх теж можна буде використати під час судової тяганини.

Сервіс Yes to Sex використовує замість відео голосові повідомлення. У сторін є 25 секунд на те, щоб підтвердити свою згоду на інтим. Запис теж зберігають на сервері. Доступ до неї також відкривається в судовому порядку.

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Теги: LifeStyle Техно Інтернет Додатки Секс-скандал Секс
Джерело: 24 Канал
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