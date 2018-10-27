Офіційно: Ченнінг Татум і Дженна Д’юенн подали документи на розлучення

Одна з найгарніших пар Голлівуду, Ченнінг Татум та його дружина Дженна Д’юенн-Татум офіційно подали документи на розлучення.

Подружжя подало документи на розлучення в суд Лос-Анджелеса. Про це повідомляє видання Mirror.

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Подробиці наразі невідомі, однак Ченнінг і Дженна будуть і надалі разом виховувати спільну дочку, 5-річну Еверлі, і просять про спільну опіку. Зазначається, що дитина буде проводити однаковий час з батьком і матір'ю.

Крім того, Д’юенн розраховує отримувати аліменти після розлучення і планує повернути своє дівоче прізвище.



Ченнінг Татум і Дженна Д’юенн / Getty

Нагадаємо, що історія кохання між Ченнінгом Татумом та Дженною Д’юенн почалася під час знімань картини "Крок вперед" 2006-го року, де обоє грали головні ролі. 2009-го пара зіграла весілля. А 31 травня 2013 року у подружжя народилася донька Еверлі Елізабет Мейзелл Татум. Згодом пара вирішила розірвати шлюб після дев’яти років спільного життя. Про свій намір знамените екс-подружжя оголосило на сторінках у соцмережах.