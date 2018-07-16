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Офіційно. Джошуа та Повєткін проведуть бій 22 вересня

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Бій Джошуа-Повєткін відбудеться 22 вересня
Бій Джошуа-Повєткін відбудеться 22 вересня / Getty Images

Чемпіон світу з боксу в суперважкій категорії за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа захищатиме свої титули проти російського спортсмена Олександра Повєткіна.

Поєдинок відбудеться у Лондоні, на знаменитому стадіоні "Уемблі" 22 вересня цього року. Про це офіційно повідомив промоутер британця Едді Хірн.

Зазначимо, 28-річний Джошуа виграв всі бої, в яких брав участь – 21 перемога, з них 20 достроково. А 38-річний Повєткін зазнав тільки однієї поразки – восени 2013-го від Володимира Кличка. Після цього росіянин виграв вісім поєдинків поспіль.

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Для Джошуа бій з Повєткіним стане третім найбільшим у кар'єрі. У 2017 році британець на "Уемблі" у видовищній битві нокаутував екс-гегемона суперважкої ваги Володимира Кличка, а в березні поточного року в Кардіффі одноголосним рішенням суддів розібрався з чемпіоном WBO Джозефом Паркером.

Бій Джошуа-Повєткін стане протистоянням двох олімпійських чемпіонів. Британець свою золоту медаль завоював на домашніх Іграх 2012 року, а росіянин став переможцем Олімпіади в 2004 році в Афінах.

Теги: Новини спорту Бокс
Джерело: 24 Канал
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