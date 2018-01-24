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Офіційно: Елтон Джон оголосив про завершення кар'єри

21:16, 24 січня 547 Читать новость на русском
Елтон Джон оголосив про завершення кар'єри
Елтон Джон оголосив про завершення кар'єри / Фото з відкритих джерел

Легендарний британський співак Елтон Джон офіційно оголосив про завершення музичної кар'єри. Таке рішення він прийняв через зміну пріоритетів – тепер на першому місці діти та родичі.

70-річний британський піаніст і композитор на спеціальній прес-конференції у Нью-Йорку підтвердив чутки ЗМІ про те, що він після 50-річної кар'єри вирішив назавжди піти з музичної сцени, передає Reuters.

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Елтон Джон зазначив, що перед тим, як покинути сцену, він вирушить у прощальний тур, який триватиме три роки. Гастролі стартують у вересні 2018 року.

Це буде чудовий спосіб подякувати людям,
– сказав Елтон Джон.

Він додав, що покидає сцену не через поганий стан здоров'я, а через дітей та рідню, які тепер у музиканта в житті на першому місці.

Додамо, Елтон Джон за свою кар'єру продав понад 250 млн платівок. Музикант почесно займає 49-е місце у списку найвидатніших виконавців за версією журналу "Rolling Stone".

Теги: LifeStyle Великобританія Музика Елтон Джон
Джерело: 24 Канал
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