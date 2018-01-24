Офіційно: Елтон Джон оголосив про завершення кар'єри
Легендарний британський співак Елтон Джон офіційно оголосив про завершення музичної кар'єри. Таке рішення він прийняв через зміну пріоритетів – тепер на першому місці діти та родичі.
70-річний британський піаніст і композитор на спеціальній прес-конференції у Нью-Йорку підтвердив чутки ЗМІ про те, що він після 50-річної кар'єри вирішив назавжди піти з музичної сцени, передає Reuters.
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Елтон Джон зазначив, що перед тим, як покинути сцену, він вирушить у прощальний тур, який триватиме три роки. Гастролі стартують у вересні 2018 року.
Це буде чудовий спосіб подякувати людям,
– сказав Елтон Джон.
Він додав, що покидає сцену не через поганий стан здоров'я, а через дітей та рідню, які тепер у музиканта в житті на першому місці.
Додамо, Елтон Джон за свою кар'єру продав понад 250 млн платівок. Музикант почесно займає 49-е місце у списку найвидатніших виконавців за версією журналу "Rolling Stone".
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