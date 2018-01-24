Офіційно: Елтон Джон оголосив про завершення кар'єри

Легендарний британський співак Елтон Джон офіційно оголосив про завершення музичної кар'єри. Таке рішення він прийняв через зміну пріоритетів – тепер на першому місці діти та родичі.

70-річний британський піаніст і композитор на спеціальній прес-конференції у Нью-Йорку підтвердив чутки ЗМІ про те, що він після 50-річної кар'єри вирішив назавжди піти з музичної сцени, передає Reuters.

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Елтон Джон зазначив, що перед тим, як покинути сцену, він вирушить у прощальний тур, який триватиме три роки. Гастролі стартують у вересні 2018 року.

Це буде чудовий спосіб подякувати людям,

– сказав Елтон Джон.

Він додав, що покидає сцену не через поганий стан здоров'я, а через дітей та рідню, які тепер у музиканта в житті на першому місці.

The yellow brick road leads to... The #EltonFarewellTour!



Get tickets for Elton's final tour and watch the incredible Farewell Yellow Brick Road Tour launch video at https://t.co/fEQsOiiRjO. pic.twitter.com/pyiPP3KHuN — Elton John (@eltonofficial) 24 січня 2018 р.

Додамо, Елтон Джон за свою кар'єру продав понад 250 млн платівок. Музикант почесно займає 49-е місце у списку найвидатніших виконавців за версією журналу "Rolling Stone".