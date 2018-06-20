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Офіційно: Євробачення-2019 відбудеться в Ізраїлі

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Офіційно: Євробачення-2019 відбудеться в Ізраїлі
Офіційно: Євробачення-2019 відбудеться в Ізраїлі / eurovision.tv

Після численних скандалів навколо місця проведення Євробачення-2019, представники Європейського мовного союзу (EBU) офіційно заявили, що конкурс відбудеться в Ізраїлі.

Як повідомлялось декілька днів тому, представники Євробачення хотіли перенести конкурс з Ізраїлю до Австрії, але подія все ж таки відбудеться в країні переможниці цьогорічного конкурсу Нетти Барзілай.

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В штаб-квартирі Європейського мовного союзу представниками Євробачення та ізраїльського громадського телерадіомовлення KAN було підбито підсумки та розпочато підготовку до проведення конкурсу в Ізраїлі 2019 року. З'їзд португальських та ізраїльських команд для обговорення конкурсу в Женеві відбувся 18 червня, але про нього стало відомого лише вчора, 19 червня.


Попередній логотип конкурсу Євробачення-2019 в Ізраїлі

Щодо міста проведення міжнародного конкурсу теж виникало немало скандалів. Ізраїль, який повинен приймати конкурс, вирішив провести шоу в Єрусалимі. Але через загрозу виникнення збройного конфлікту на Близькому Сході, до розгляду було прийнято 4 міста Ізраїля: Єрусалим, Тель-Авів, Хайфа та Ейлат.

Яке місто прийматиме гостей зі всієї Європи – стане відомо лише у вересні після процедури подання всіх заявок. Також окрім місця проведення Євробачення-2019 будуть оголошені офіційні дати двох півфіналів та гранд-фіналу пісенного конкурсу.

Нагадаємо, 12 травня у португальському Лісабоні пройшов фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2018.

За підсумками фіналу, Нетта Барзілай здобула 529 балів (271 пункт – від журі та 258 – від глядачів), що забезпечило їй перемогу на цьогорічному Євробаченні, яке відбулося у Лісабоні.

Теги: LifeStyle Музика Євробачення Новини Ізраїля
Джерело: Eurovision.tv
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