Офіційно: з 14 квітня 2019 року українці можуть подорожувати до Таїланду без віз

Безвізовим правом в'їзду до Королівства Таїланд можуть скористатися громадяни України, які мандрують з туристичною метою, і не планують перебувати у країні понад 30 днів. А для перебування у Таїланді до 30 днів потрібно мати лише закордонний паспорт – чи біометричний, а чи й старого зразка.

Важливо: не залежно від мети подорожі (туристична вона чи робота, чи будь-яка інша), для перебування на території Таїланду строком понад 30 днів, необхідно отримати візу у дипломатичному представництві або консульській установі.

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Куди ще можна мандрувати без віз українцям: