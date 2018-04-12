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Офіційного представника МЗС Росії привітали словами "Скрипаль воскрес"

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Марія Захарова
Марія Захарова / ria.ru

Офіційного представника МЗС Росії Марію Захарову болгарський журналіст привітав словами "Скрипаль воскрес". Казус стався під час брифінгу в російському МЗС.

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Під час брифінгу, перед тим, як поставити запитання, журналіст сказав: "Скрипаль воскрес". На це Захарова відповіла: "Це недоречно".

Дивіться відео як офіційного представника МЗС Росії привітали словами "Скрипаль воскрес"

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.

12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Великобританія оголосила про видворення із королівства 23 російських дипломатів. На знак солідарності із Лондоном ще майже 30 країн світу видворило понад 100 співробітників російських посольств та консульств.

Хто такий Сергій Скрипаль? Це колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими у шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.

Теги: Новини політики Новини Росії Отруєння Сергія Скрипаля
Джерело: 24 Канал
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