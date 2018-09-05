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"Огидний і зневажливий вчинок": різка заява Терези Мей і нові викриття у справі Скрипалів

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Королівська прокуратура Великої Британії підтвердила, що напад на родину Скрипалів у Солсбері скоїли російські ГРУшники, і назвала імена підозрюваних: Олександр Петров та Руслан Боширов. Але ці імена можуть бути фальшивими. Слідчі заявляють: доказів більше ніж достатньо, аби притягнути їх до відповідальності.

У готелі City Stay у східній частині Лондона 2 березня 2018 року поселились двоє росіян. Зареєструвались вони як Олександр Петров та Руслан Боширов, і прибули до британської столиці з Москви. За кілька днів вони безперешкодно повернулися на батьківщину. А поки їхній літак прямував до російської столиці, медики лікарні міста Солсбері рятували життя отруєних Сергія та Юлії Скрипалів.

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Петрова та Боширова сьогодні офіційно звинуватили у замаху на російського екс-розвідника та його доньку. Крім цього, їх вважають причетними і до отруєння Чарлі Роулі і Дон Стерджесс в Еймсбері.

Це був огидний і зневажливий вчинок. Токсичну речовину під назвою "Новачок" використали при атаці на нашу країну. Чотири людини були змушені боротися за своє життя, а одна невинна жінка – не змогла вижити,
– заявила прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей.

Доказів провини чоловіків – більш ніж достатньо. Через два місяці після отруєння у готелі, де вони зупинялись, знайшли сліди "Новачка". Отрута була у флаконі з-під парфумів бренду Nina Ricci. Цю місткість у червні 2018 знайшов житель Еймсбері Чарлі Роулі. Через кілька днів від отрути померла його подруга.

Новачок
Камери спостереження зафіксували підозрюваних

А камери спостереження у Солсбері зафіксували Петрова та Боширова за лічені години до нападу на Скрипалів, коли ті були поруч з будинком екс-розвідника. Британія вже отримала європейський ордер на арешт підозрюваних. А от Росію видати Петрова та Боширова – не проситимуть. "Ми не будемо направляти Росії запит на екстрадицію звинувачених, оскільки Росія не видає своїх громадян. Ми зрозуміли це вже давно", – зазначила представниця прокуратури Сью Хеммінг.

Як 5 вересня 2018 року у британському парламенті заявила Тереза Мей, обидва нападники – працівники російського ГРУ. Тож операція у Солсбері не була випадковою. Її, швидше за все, схвалили у Кремлі. 

Позиція Кремля незмінна, жодних нових відомостей у нас і не може бути, адже британська сторона відмовилась від нашої участі та взаємодії. Ми і далі сподіваємось почути щось зрозуміле,
– заявив прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Тож у Москві продовжують стару пісню: "Ми не причетні". Викриття британських слідчих називають "інформаційною маніпуляцією".

Нагадаємо, Скрипалів у Британії отруїли у березні 2018, пара з Еймсбері від "Новачка" постраждала трьома місяцями пізніше. Британський уряд напряму звинуватив Москву, що дало початок найбільшого дипломатичного скандалу за останні двадцять років. Наприкінці серпня США запровадили санкції щодо Росії через отруєння Скрипалів. У Вашингтоні вимагають від Москви допустити експертів ООН на російські об'єкти, де виготовляють хімзброю, а у разі відмови погрожують новими – ще жорсткішими – санкціями.

Теги: Новини Росії Отруєння Сергія Скрипаля Великобританія Тереза Мей Санкції
Джерело: 24 канал
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