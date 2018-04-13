Який Power Bank краще обрати: огляд пропозицій від Xiaomi та Huawei

Power Bank (або переносні зарядні пристрої) дуже популярні серед користувачів смартфонів. Та їх так багато на ринку, що легко можна заплутатись, який краще обрати: дешевий чи дорожчий, якої ємності, від якого виробника. Тож "24" вирішив порівняти два Power Bank від популярних компаній.

За останні два роки китайська корпорація Xiaomi встигла випустити велику кількість портативних акумуляторів, але саме версія з ємністю 10000 мАг є найоптимальнішою на думку багатьох.

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Не відстає від свого китайського конкурента і Huawei. Компанія також випускає якісні Power Bank за оптимальною ціною.

Дизайн Power Bank

Xiaomi Mi Power Bank 2

Чорний колір Mi Power Bank 2 10000 мАг красиво і витончено переливається в фіолетовий і темно-синій кольори. Загалом, чорне забарвлення виявилося дуже незвичайним. Проте всього за кілька хвилин на корпусі з'явиляється велика кількість жирних плям від рук, при яскравому освітленні їх чітко видно.



Комплектація Xiaomi Mi Power Bank 2

Якість збірки портативної батареї знаходиться на дуже високому рівні. Ніде немає ніяких щілин і перекосів, а алюмінієвий корпус має досить великий запас міцності, тому зашкодити йому буде не так просто. Проте, на чорному кольорі Mi Power Bank 2 з часом будуть добре видні подряпини та потертості. Рішенням проблеми може стати купівля сріблястої моделі або захисного чохла.



Роз'єми Xiaomi Mi Power Bank 2

Габарити корпусу Mi Power Bank 2 10000 mAh становлять 71 x 130 x 14 міліметрів при вазі в 217 грам.

Huawei AP08Q

На вибір доступно два кольори корпусу Huawei AP08Q – чорний та білий. Корпус зроблений із пластику й має стандартні розміри для пристроїв на літій-полімерних акумуляторах ємністю 10000 мАг. Він має розміри 139 х 73,7 х1 5,5 міліметрів та важить 216 грам.



Комплектація Huawei AP08Q

Білі пластикові накладки матові і з характерним ребристим візерунком, який має мінімальний рельєф. Також пристрій має прогумовані бічні грані, а також закруглені кути. Аксесуар приємний тактильно і зручний у використанні.

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Вибір виробником пластика замість металу в якості основного матеріалу корпусу можна похвалити, адже менша ймовірність, що такий акумулятор подряпає пристрій, для нього не потрібно купувати окремий чохол (як, приміром, для того ж таки Xiaomi).



Huawei AP08Q має зручне гумове вушко

Також відзначимо наявність гумового "вушка". Практично не привертає уваги логотип виробника на одній стороні корпусу і цифра 10 на інший.

Функціонал Power Bank

Xiaomi Mi Power Bank 2

У портативної батареї Xiaomi Mi Power Bank 2 10000 мАг є захист від короткого замикання, захист від перегріву, а також захист від перевантаження. Як і у всіх інших акумуляторах Xiaomi, на бічній частині пристрою є світлодіодний індикатор, який показує заряд батареї. Поруч з ним розташована глянсова пластикова кнопка, яка дозволяє перемикати і самостійно регулювати силу струму в випадках, коли це необхідно.



Розміри Xiaomi Mi Power Bank 2 у порівнянні зі смартфоном

Акумуляторна батарея Mi Power Bank 2 10000 мАг має підтримку технології швидкої зарядки з потужністю 9А при силі струму 2А. Завдяки цьому, при використанні відповідного адаптера живлення, час повної зарядки портативного акумулятора складає 3 години 30 хвилин.

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Що стосується коефіцієнта корисної дії (ККД), то Xiaomi заявляє 95% – це дуже хороший результат. Таким чином, реальна ємність Mi Power Bank 2 10000 мАч становить 6900 мАг, чого досить для майже 2,5 зарядок Xiaomi Mi5, 3,2 зарядок iPhone 6s і 1,4 зарядки планшета iPad mini 4.

Huawei AP08Q

Ємність вбудованого Li-Pol акумулятора становить 10000 мАг, обсяг енергії, що запасається – 38 Ват годин. Зверху є три роз'єми USB: MicroUSB та Type-C використовуються для зарядки самого пристрою, "звичайний" USB-A – для зарядки пристроїв.



Роз'єми Huawei AP08Q

Не дуже зручно, що в комплекті є тільки короткий кабель microUSB – USB. Компанія могла б додати або перехідник, або повноцінний кабель Type-C, особливо з урахуванням того, що більшість смартфонів, які зможуть розкрити потенціал AP08Q оснащуються саме симетричним Type-C.

Перевірка заряду, а також примусове перезавантаження або включення відбувається за допомогою єдиної кнопки, розташованої збоку. Там же знаходяться чотири акуратних діода, які повідомляють приблизний рівень заряду і режим роботи.



Порівняння розмірів Huawei AP08Q поріняно зі смартфоном

USB-A тут зеленого кольору – це означає, що версія підтримує швидку зарядку (AP08Q). Ще існує більш простий Huawei AP08 в аналогічному дизайні, з такою ж ємністю, але з USB чорного / білого кольору (без швидкої зарядки). Діоди можуть сповістити і про режим роботи. Якщо перший світиться не білим, а зеленим кольором – це означає, що Huawei AP08Q заряджає смартфон або заряджається сам в режимі швидкої зарядки.

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Аксесуар підтримує швидку зарядку потужністю 18 Ват. Для зарядки самого акумулятора заявлені режими 5 / 9В / 2А і 12В / 1,5А, для підключених пристроїв – 5 / 9В / 2А, що фактично аналогічно специфікаціям Qualcomm Quick Charge 2.0.

Робота Power Bank

Xiaomi Mi Power Bank 2

Повністю заряджений Xiaomi Mi Power Bank 2 10000 мАг зумів зарядити iPhone SE (1624 мАч) цілих 2 рази, а третій раз тільки на 38%. Якщо говорити про зарядку iPad Mini 4 (5124 мАч), то портативна батарея змогла зарядити його один раз повністю, а другий тільки на 31%. Іншими словами, всі заявлені виробником специфікації відповідають реальності. Після пари циклів зарядки-розрядки ємність Mi Power Bank 2 може злегка "розгойдатися", тому результати будуть на 5-10% краще.

Компанія Xiaomi стверджує, що модель Mi Power Bank 2 може видавати максимальну силу струму в 2,4 ампера.

Huawei AP08Q

Цікаво, що стандарти швидкої зарядки в смартфонах Huawei відрізняються. Наприклад, минулорічний флагман Honor 8 поставляється з "швидким" зарядним пристроєм 5 / 9В / 2А (сумісний з Qualcomm QC2.0) і аналогічне залізо використовується в Huawei P9, а ось новий Huawei P10 працює з власним Huawei SuperCharge – 4,5 В / 5А або 5В / 4,5 А.

На практиці від повністю зарядженого AP08Q вийшло два рази зарядити Huawei P10 (3200 мАч) в "швидкому" режимі, а залишку вистачило ще приблизно на 15%. Акумулятор "віддав" порядку 6500 мАг в перерахунку на ємність акумулятора смартфона, що є стандартним і хорошим результатом, який можна порівняти з тим же Mi Power Bank Pro від Xiaomi.

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У швидкому режимі акумулятор повністю заряджав Huawei P10 приблизно 1 годину і 40 хвилин. 50% заряду смартфон отримав за 35-40 хвилин – трохи повільніше, ніж від мережевого зарядного пристрою SuperCharge.

Від зарядного BlitzWolf BW-S6 з підтримкою Qualcomm Quick Charge 3.0 портативний зарядний пристрій заряджається за 3 години 30 хвилин, від звичайного (5В / 2А) – за 5 годин 30 хвилин.

Ціна Power Bank

Придбати Xiaomi Mi Power Bank 2 10000 мАг можна за 500 гривень, а от за Huawei AP08Q 10000 mAh доведеться викласти трохи більше 870 гривень.