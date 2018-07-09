Огнєна Вукоєвіча виключили зі збірної Хорватії після скандального відео зі "Слава Україні!"

Члена тренерського штабу збірної Хорватії Огнєна Вукоєвіча було звільнено з посади та відраховано з делегації у Росії після відео, на якому він та захисник хорватів Домагой Віда присвятили перемогу над збірною Росії українцям. На відео гравець збірної Хорватії вигукнув "Слава Україні!"

Нагадаємо, одразу після перемоги збірної Хорватії над росіянами на Чемпіонаті світу, Віда та Вукоєвіч, які свого часу виступали за київське "Динамо" (а Вукоєвіч і за московський "Спартак"), записали звернення до українців. Слова. які пролунали на цьому відеозверненні, обурили росіян. Дійшло навіть до образ у прямому ефірі.

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Окрім того, справу розглядали в ФІФА. Та вирішили не дискваліфіковувати захисника, обмежившись попередженням.

Більше не пощастило Огнєну Вукоєвічу, який теж на відео. У збірній Хорватії він відповідав за селекцію та розбір суперників. Федерації футболу Хорватії (HNS) вирішила звільнити його. І вибачитися перед росіянами за його вчинок. Також на сайті Федерації опубліковано звернення самого Вукоєвіча, де він теж просить вибачення за свій вчинок.

"Я розумію, що ці слова можна тлумачити по-різному. Ось чому я шкодую і прошу вибачення перед російською громадськістю, якщо вони зрозуміли мої заяви таким чином", – йдеться в заяві Вукоєвіча.