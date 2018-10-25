Оголена дочка Деппа та Памела Андерсон у чуттєвих образах знялися для глянцю: фото
Дочка Джонні Деппа Лілі-Роуз, яка вже встигла у своїй 19 років підкорити світові подіуми, стала головною героїнею нового номеру американського журналу V Magazine.
Стильні знімки опубліковано на офіційній сторінці видання в Instagram.
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Крім звабливої зйомки у воді, де Лілі-Роуз позувала топлес, дочка Деппа знялася у спільній фотосесії із 51-річною акторкою Памелою Андерсон. Автором світлин став відомий фотограф Люк Гілфорд.
Лілі-Роуз – приголомшливе створіння! Вона прекрасно усвідомлює свою унікальність і красу, але при цьому залишається дуже ніжною і наївною,
– сказала Андерсон.
Лілі-Роуз Депп і Памела Андерсон для V Magazine
На деяких знімках для журналу V Magazine Депп позує топлес, а на інших у стильних образах від Chanel і Rachel Comey.
Лілі-Роуз Депп для V Magazine
Лілі-Роуз Депп для V Magazine
Лілі-Роуз Депп для V Magazine
Лілі-Роуз Депп для V Magazine
Лілі-Роуз Депп для V Magazine