Оголена дочка Деппа та Памела Андерсон у чуттєвих образах знялися для глянцю: фото

Дочка Джонні Деппа Лілі-Роуз, яка вже встигла у своїй 19 років підкорити світові подіуми, стала головною героїнею нового номеру американського журналу V Magazine.

Стильні знімки опубліковано на офіційній сторінці видання в Instagram.

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Крім звабливої зйомки у воді, де Лілі-Роуз позувала топлес, дочка Деппа знялася у спільній фотосесії із 51-річною акторкою Памелою Андерсон. Автором світлин став відомий фотограф Люк Гілфорд.

Лілі-Роуз – приголомшливе створіння! Вона прекрасно усвідомлює свою унікальність і красу, але при цьому залишається дуже ніжною і наївною,

– сказала Андерсон.



Лілі-Роуз Депп і Памела Андерсон для V Magazine

На деяких знімках для журналу V Magazine Депп позує топлес, а на інших у стильних образах від Chanel і Rachel Comey.



Лілі-Роуз Депп для V Magazine



Лілі-Роуз Депп для V Magazine



Лілі-Роуз Депп для V Magazine



Лілі-Роуз Депп для V Magazine