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      Оголена Кім Кардашян прикрилася дитиною у рекламі косметики: фото

      3073 Читать новость на русском
      Кім Кардашян
      Кім Кардашян / Instagram

      Світська левиця і зірка реаліті-шоу Кім Кардашян неабияк розбурхала мережу, представивши нову відверту фотосесію з рекламою власної палетки тіней. Кожне нове фото викликало все більше обговорення.

      У фотосесії оголена Кім Кардашян спершу позувала з невідомим темношкірим чоловіком, який також позував без одягу. Потім користувачів приголомшили відверті знімки у ліжку, а згодом мережа вибухнула обговоренням про використання фотошопу в рекламному кампейні KKWBEAUTY.

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      Останнє фото вразило шанувальників найбільше – Кім долучила до фотосесії свою 9-місячну дочку Чикаго. Нове фото Кардашян опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

      "Моя небесна дитина", – написала зірка під фото.

      Однак деякі користувачі у коментарях назвали це "знущанням з дитини" і "ганьбою". Але прихильники Кім Кардашян заявили, що на знімку усе виглядає естетично.

      "Чикаго – найкрасивіший малюк, якого я бачив за все своє життя", "Дуже зворушливо", – пишуть шанувальники світської левиці.


      Кім Кардашян з дочкою Чикаго / Instagram

      Додамо, що в останньому інтерв'ю Кім заявила, що насправді у сім'ї вона є невпевненою, консервативною і соромиться говорити про секс. Однак вона додала, що на знімальному майданчику може легко оголитися перед групою з 50 осіб. 

      Теги: LifeStyle Діти Кім Кардашян Зіркові мами
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 27 жовтня
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