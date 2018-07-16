Модель з грудною дитиною вийшла на показі купальників Sports Illustrated: відео

В рамках Paraiso Fashion Fair у Маямі, де відбувся показ купальників Sports Illustrated Swimsuit, одна з моделей Мара Мартін вийшла на подіум не лише в одному бікіні, а й з 5-місячною дитиною, яку годувала груддю.

Така несподівана презентація купальнику викликала неабиякий ажіотаж серед присутніх на яскравому показі. Модель Мара, яка не соромилась показати свої форми після народження дитини, вийшла на подіум і показала, що жінка може бути прекрасною у будь-якому вигляді.

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Допис, поширений Sports Illustrated Swimsuit (@si_swimsuit) 15 Лип 2018 р. о 7:38 PDT

Присутні глядачі зустріли її оплесками, а інші моделі вслід за нею продемонстрували свої особливості зовнішності, – хтось пройшовся подіумом серед басейну з протезами, а хтось з пишними формами. Модний показ Paraiso Fashion Fair відбувався з 12 по 15 липня в Маямі.

Допис, поширений Sports Illustrated Swimsuit (@si_swimsuit) 15 Лип 2018 р. о 8:07 PDT

Нагадаємо, що модель білизняного бренду Victoria's Secret Кендіс Сванепол нещодавно стала жертвою "бодішеймінгу", оскільки через 2 тижні після пологів її помітили на пляжі і розкритикували за неідеальні форми тіла. За її словами, зараз вона має право дозволити собі не бігти відразу у спортзал, а насолодитись материнством.