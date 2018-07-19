Оголена Наомі Кемпбелл вразила мережу ідеальною фігурою: фото

Знаменита британська супермодель та акторка Наомі Кемпбелл у свої 48 років неабияк підкорила серця шанувальників чудовими фізичними даними.

Моделі Адво Абоа і Наомі Кемпбелл знялися на нову обкладинку журналу Love Magazine, який вийде у продаж 6 серпня. На головному знімку жінки торкаються носами одне одного у відвертих образах.

Читайте також: Розкішні Моніка Беллуччі і Наомі Кемпбелл пройшлись по подіуму Dolce & Gabbana: відео

Наомі Кемпбелл розмістила новий знімок на своїй сторінці в Instagram.

Супермодель позує без одягу, прикриваючи інтимні зони грудей стрічками з надписом "Love". Доповнює образ химерний головний убір у вигляді сітки, яка наповнена повітряними кульками.



Наомі Кемпбелл для Love Magazine



Адво Абоа і Наомі Кемпбелл для Love Magazine