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Оголена Наомі Кемпбелл вразила мережу ідеальною фігурою: фото

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Наомі Кемпбелл
Наомі Кемпбелл / GettyImages

Знаменита британська супермодель та акторка Наомі Кемпбелл у свої 48 років неабияк підкорила серця шанувальників чудовими фізичними даними.

Моделі Адво Абоа і Наомі Кемпбелл знялися на нову обкладинку журналу Love Magazine, який вийде у продаж 6 серпня. На головному знімку жінки торкаються носами одне одного у відвертих образах. 

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Наомі Кемпбелл розмістила новий знімок на своїй сторінці в Instagram.

Супермодель позує без одягу, прикриваючи інтимні зони грудей стрічками з надписом "Love". Доповнює образ химерний головний убір у вигляді сітки, яка наповнена повітряними кульками.

наомі кемпбелл
Наомі Кемпбелл для Love Magazine

Адво Абоа і Наомі Кемпбелл для Love Magazine
Адво Абоа і Наомі Кемпбелл для Love Magazine

Теги: LifeStyle Мода Еротика Наомі Кемпбелл
Джерело: 24 Канал
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