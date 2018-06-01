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Оголена Настя Каменських знялась у новому кліпі: спокусливе відео

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Настя Каменських: кліп
Настя Каменських: кліп "Тримай" / Фото з вільних джерел

Співачка Настя Каменських, яка розпочала сольну кар'єру з псевдонімом NK, знялась у провокативному відео. У ролику артистка позує перед камерою без одягу.

З початку сольної кар'єри Настя Каменських не перестає дивувати українців творчими експериментами та змінами в іміджі. Зірка випрямила волосся та кардинально змінила свою зачіску. Сценічний образ неабияк сподобався глядачам, які підтримали Настю Каменських схвальними відгуками. Із ще більшим захватом люди сприйняли новину про заручини артистки, однак наразі екс-колега Потапа не розповідає, з ким піде до вівтаря. 

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Та це не єдине, чим дивує знаменитість. Настя Каменських, яка раніше співала російською мовою, представила ліричну пісню з назвою "Тримай". Україномовний трек уже оцінили прихильники артистки. Тепер же пікантний кліп підкорює мережу. 

У новому ролику Настя Каменських повністю оголилась. Зірка позувала перед камерою у ванній, грайливо та сексуально торкаючись свого тіла. Окрім цього, артистка засвітила розкішну сукню та шубу. Та навіть в елегантному образі Настя Каменських виглядала звабливо: її мокре волосся та зйомка в стилі 90-их додали пікантності.

Ця пісня для мене дуже особиста, тому і лірик-відео вийшло ніжним та інтимним. За це дуже дякую Соні Плакидюк. Ти неймовірно тонко відчула мене і мої емоції. Думаю, кожна дівчина пізнає в цьому відео себе. Коли ми закохані, приховати свої почуття і емоції неможливо,
– пояснила Настя Каменських. 

Досить відверте відео вже підкорило мережу. Майже 2 мільйони людей переглянули кліп на пісню "Тримай", залишивши схвальний відгук. 

Дивіться відео нового кліпу Насті Каменських на пісню "Тримай":

 

Теги: Новини України LifeStyle Музика Настя Каменських
Джерело: 24 Канал
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