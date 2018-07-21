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Екс-NIKITA Анастасія Кумейко показала звабливу фігуру через обіцянку в Instagram: фото

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Анастасія Кумейко
Анастасія Кумейко / Фото з відкритих джерел

Колишня солістка гурту NIKITA Анастасія Кумейко, яка стала діджеєм NANA продемонструвала шанувальникам у соціальних мережах світлину, на якій позує оголеною.

Дівчина віддячила своїм підписникам спокусливим знімком, за те що їх назбиралося понад 67 тисяч на своїй сторінці в Instagram

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"Обіцяла. Зробила", – прокоментувала Анастасія своє фото.

Напередодні артистка показала лише частину фотографії, заінтригувавши фанатів. Вона пообіцяла опублікувати повний знімок після того, як кількість "фоловерів" сягне позначки у 67 тисяч.

 

Теги: Новини України LifeStyle Еротика
Джерело: 24 Канал
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