Екс-NIKITA Анастасія Кумейко показала звабливу фігуру через обіцянку в Instagram: фото
Колишня солістка гурту NIKITA Анастасія Кумейко, яка стала діджеєм NANA продемонструвала шанувальникам у соціальних мережах світлину, на якій позує оголеною.
Дівчина віддячила своїм підписникам спокусливим знімком, за те що їх назбиралося понад 67 тисяч на своїй сторінці в Instagram
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"Обіцяла. Зробила", – прокоментувала Анастасія своє фото.
Напередодні артистка показала лише частину фотографії, заінтригувавши фанатів. Вона пообіцяла опублікувати повний знімок після того, як кількість "фоловерів" сягне позначки у 67 тисяч.
Джерело: 24 Канал
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