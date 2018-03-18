Оголені дівчата станцювали в новому кліпі співака Ivan Navi: відео

Популярний український співак Ivan Navi представив новий кліп на пісню "Казково", в якій знялись оголені моделі. Зокрема, у відео засвітилась учасниця проекту "Топ-модель по-українськи".

Одразу 12 дівчат знялись у відвертому ролику українського вокаліста. На їх тілі з'являвся текст треку. При цьому літери зазвичай висвітлювали на пікантних частинах тіла. Моделі грайливо рухались в такт пісні, що додало сексуальності відео. Відтак автори поставили вікове обмеження на перегляд кліпу.

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Головною героїнею відео стала учасниця популярного проекту "топ-модель по-українськи" Олена Феофанова. Саме вона стала переможцем у танцювальному батлі, який відбувся у фіналі шоу.

Ймовірно, артист вибрав Олену Феофанову через її особливу харизму та неймовірний проникливий погляд.

Дивіться кліп "Казково" Ivan Navi (відео 18+):