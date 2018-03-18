22:23
18 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-10°C
-8°C -11°C
  • понеділок
    -6°C -13°C
  • вівторок
    -5°C -13°C
  • середа
    -1°C -8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Дикі танці Лаврова. Російське божество Цар-яма
Вєсті Кремля
23:59, 17 березня
Вєсті. UA. Жир. Вибухонебезпечна Савченко. Ракетодром шоколадного короля
Вєсті.UA
17:40, 17 березня
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати все. Риболовля по-дідівськи
Згадати все
07:08, 16 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Оголені дівчата станцювали в новому кліпі співака Ivan Navi: відео

1167 Читать новость на русском
Ivan Navi: кліп
Ivan Navi: кліп "Казково" / Фото з вільних джерел

Популярний український співак Ivan Navi представив новий кліп на пісню "Казково", в якій знялись оголені моделі. Зокрема, у відео засвітилась учасниця проекту "Топ-модель по-українськи".

Одразу 12 дівчат знялись у відвертому ролику українського вокаліста. На їх тілі з'являвся текст треку. При цьому літери зазвичай висвітлювали на пікантних частинах тіла. Моделі грайливо рухались в такт пісні, що додало сексуальності відео. Відтак автори поставили вікове обмеження на перегляд кліпу.

Читайте також: Український гурт "Время и Стекло" випустив кліп на запальну пісню: відео

Головною героїнею відео стала учасниця популярного проекту "топ-модель по-українськи" Олена Феофанова. Саме вона стала переможцем у танцювальному батлі, який відбувся у фіналі шоу.

Ймовірно, артист вибрав Олену Феофанову через її особливу харизму та неймовірний проникливий погляд.

Дивіться кліп "Казково" Ivan Navi (відео 18+):

Теги: Новини України LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Топ-5 блогів тижня: протистояння РФ та Британії, смерть Хокінга та економічні проблеми Росії
сьогодні, 22:01 Топ-5 блогів тижня: протистояння РФ та Британії, смерть Хокінга та економічні проблеми Росії
Блог Медіа 117
Найсмішніше з соцмереж за тиждень:
сьогодні, 20:00 Найсмішніше з соцмереж за тиждень: "Надя"хана Раді", падіння Лаврова та вибори в Росії
1810
Чому Ігор Коломойський більше не олігарх номер один
сьогодні, 20:00 Чому Ігор Коломойський більше не олігарх номер один
Віталій Дейнега 1321
Саме Тіна Кароль повірила в мене, – інтерв'ю з учасницею проекту
сьогодні, 19:01 Саме Тіна Кароль повірила в мене, – інтерв'ю з учасницею проекту "Голос країни"
Сергій Якименко 1677
сьогодні, 16:01 "Повернення Криму і Донбасу" – перспектива значно ближча, ніж хтось уявляє
Ігор Лапін 5817
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук