Оголені плечі та щаслива посмішка: Настя Каменських засвітила новий літній образ

Знаменита українська співачка Настя Каменських показала світлий літній look. Відповідні фото з'явились на її сторінці в Instagram.

Настя Каменських зачарувала своїм ніжним та водночас грайливим образом. Зірка показала знімки, на яких вона позує у білій сукні-міді з оголеними плечима. До вбрання розкішна NK підібрала взуття на підборах. Об'ємна зачіска та легкий макіяж завершили образ Насті Каменських.

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Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 9 Сер 2018 р. о 6:59 PDT

Як виявилось, у такому стильному вбранні артистка відвідала сімейний захід – день народження тітки. Вся родина Насті Каменських зібралась за столом та привітала іменинницю в затишній атмосфері.

У моєї тітки сьогодні ювілей. Так чудово зібратися в колі сім'ї. Такі рідкісні, але зворушливі моменти!

– написала Настя Каменських.

Співачка анонсувала, що це не останні фото зі святкування. Невдовзі вона покаже знімки, які під час заходу робила професійний фотограф. Водночас у її Stories з'явились ще кілька кадрів з сімейного вечора.



Настя Каменських