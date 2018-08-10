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Оголені плечі та щаслива посмішка: Настя Каменських засвітила новий літній образ

459 Читать новость на русском
Настя Каменських
Настя Каменських / Фото із соцмереж

Знаменита українська співачка Настя Каменських показала світлий літній look. Відповідні фото з'явились на її сторінці в Instagram.

Настя Каменських зачарувала своїм ніжним та водночас грайливим образом. Зірка показала знімки, на яких вона позує у білій сукні-міді з оголеними плечима. До вбрання розкішна NK підібрала взуття на підборах. Об'ємна зачіска та легкий макіяж завершили образ Насті Каменських. 

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Як виявилось, у такому стильному вбранні артистка відвідала сімейний захід – день народження тітки. Вся родина Насті Каменських зібралась за столом та привітала іменинницю в затишній атмосфері. 

У моєї тітки сьогодні ювілей. Так чудово зібратися в колі сім'ї. Такі рідкісні, але зворушливі моменти!
– написала Настя Каменських.

Співачка анонсувала, що це не останні фото зі святкування. Невдовзі вона покаже знімки, які під час заходу робила професійний фотограф. Водночас у її Stories з'явились ще кілька кадрів з сімейного вечора. 


Настя Каменських


Літній образ Насті Каменських

Теги: LifeStyle Новини України Музика Настя Каменських
Джерело: 24 Канал
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