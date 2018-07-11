Оголені танцівники балету знялись у пікантній фотосесії на дахах Нью-Йорка: 18+

Талановитий фотограф Омар Роблес створив пікантну фотосесію за участю танцівників балету. Знімки митець робив на дахах в житловому кварталі Нью-Йорка.

Відомий фотограф, захоплений грацією та елегантністю танцівників балету, почав створювати легендарні фото на вулицях американського мегаполіса. На світлинах люди відтворювали па посеред звичайного нью-йоркського ритму, поміж авто та на колоритних вуличках. Однак цього Омару Роблесу стало замалу, тому він вирішив втілити досить провокативний задум – створити фотосесію оголених танцівників.

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Проект Bare Sky Dance чоловік реалізував з легкістю. Позувати оголеними перед камерою зголосились кілька балерин та артистів балету. Люди імпровізували, показуючи граційні па.

Голе тіло є своєрідним відображенням нашого тендітного, але містичного і витонченого існування. Я спершу фотографував танцівників на вулицях, але думаю, що дахи стали цікавою локацією, яка забезпечує певну приватність під час фотографування та дозволяє артистам розкритись,

– розповів Омар Роблес.

Варто зазначити, що оголені люди на світлинах й справді виглядають витончено та красиво. Як зазначили користувачі мережі, танцівники балету продемонстрували красу та пластику свого тіла, "не перейшовши грані".