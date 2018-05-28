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ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Оголені зірки в об'єктиві німецького фотографа: звабливі кадри 18+

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Летиція Каста в об'єктиві Вінсента Пітерса
Летиція Каста в об'єктиві Вінсента Пітерса / camerawork.de

У берлінській галереї Camera Work представили виставку відомого модного фотографа з Німеччини Вінсента Пітерса. На багатьох роботах митця – оголені портрети найвідоміших моделей та актрис.

До експозиції увійшло 40 монохромних робіт, які показують красу і чуттєвість жінки.

За свою кар'єру Пітерс встиг попрацювати з десятками знаменитостей, зокрема, з Сінді Кроуфорд, Летицією Кастою, Еммою Увотсон та іншими.

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Пропонуємо переглянути відомі роботи Вінсента Пітерса:

Шерліз Терон

Летиція Каста

Анджеліна Джолі

Емма Увотсон

Наталія Водянова

Емілія Кларк 

Емілія Кларк

Ірина Шейк

Сінді Кроуфорд

Теги: LifeStyle Еротика
Джерело: 24 Канал
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