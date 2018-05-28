Оголені зірки в об'єктиві німецького фотографа: звабливі кадри 18+
У берлінській галереї Camera Work представили виставку відомого модного фотографа з Німеччини Вінсента Пітерса. На багатьох роботах митця – оголені портрети найвідоміших моделей та актрис.
До експозиції увійшло 40 монохромних робіт, які показують красу і чуттєвість жінки.
За свою кар'єру Пітерс встиг попрацювати з десятками знаменитостей, зокрема, з Сінді Кроуфорд, Летицією Кастою, Еммою Увотсон та іншими.
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Пропонуємо переглянути відомі роботи Вінсента Пітерса:
Шерліз Терон
Летиція Каста
Анджеліна Джолі
Емма Увотсон
Наталія Водянова
Емілія Кларк
Емілія Кларк
Ірина Шейк
Сінді Кроуфорд
Джерело: 24 Канал
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