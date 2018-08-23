Оголений Макс Барських анонсував вихід нової пісні: пікантний допис

Український співак Макс Барських анонсував нову пісню. Та зробив це артист, додавши до допису пікантні кадри з оголеним торсом.

Макс Барських активно працює над записом нового студійного альбому "7". Артист показав перші результати копіткої роботи та анонсував вихід ліричної пісні з назвою "Вспомнить".

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Працюючи саме над цим альбомом я, як ніколи, шукав точну формулу. "7" – це сім саундтреків до пережитих мною історій. Сингл "Вспомнить" – це історія, яка завершує всю розповідь, але звучить першою,

– розповів Макс Барських.

Допис, поширений Макс Барских / Max Barskih (@max_barskih) 20 Сер 2018 р. о 11:56 PDT

Слоган нового треку – "Осень в каждом из нас". Ці слова створюють ліричний настрій та гармонійно підкреслюють зміст пісні. При цьому артист не змінив свого танцювального стилю, тому "Вспомнить" змусить всіх меломанів підтанцьовувати під час прослуховування пісні.

"Я звик переживати в танці всю палітру почуттів і емоцій, і в новому альбомі залишуся вірним цьому", – анонсував Макс Барських.

Окрім цього, співак зробив пікантний допис з уривками першої пісні альбому "7". На кадрах він позував перед камерою з оголеним торсом.

Допис, поширений Макс Барских / Max Barskih (@max_barskih) 22 Сер 2018 р. о 1:02 PDT

До слова, реліз нової пісні Макса Барських "Вспомнить" відбудеться 31 серпня 2018 року.