Оголений Олег Винник показав свій релакс

Український співак Олег Винник тішить своїх шанувальників (а більше шанувальниць) не лише піснями, а й фотографіями, які публікує у соціальних мережах.

Цього разу Олег Винник вирішив опублікувати відео на своїй сторінці в Instagram, де він відпочиває у басейні.

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"Трохи релаксу", – підписав артист до фото.

Звісно, відео з "розкрадачем жіночих сердець" викликало яскраву реакцію користувачок соціальних мереж, а саме багато хто просив, щоб Винник "запросив їх поплавати з ним".

Якщо Олег Винник запросить усіх фанаток, які в коментах пишуть, що хочуть поплавати з ним у басейні, то це вже буде корпоратив, а не релакс,

– прокоментував один з юзерів в Instagram.

Олег Винник у басейні: відео