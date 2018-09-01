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Оголений соліст гурту та український прапор: ефектні фото з концерту Imagine Dragons в Києві

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Виступ Imagine Dragons в Києві
Виступ Imagine Dragons в Києві / 24 Канал

31 серпня у Києві відгримів грандіозний концерт американського рок-гурту Imagine Dragons. Шоу було неймовірним та запам'ятається тисячам прихильників колективу. Журналісти LifeStyle 24 вирішили показати на фото, як все відбулось.

Тисячі меломанів, вщент заповнений стадіон НСК "Олімпійський" та шалені аплодисменти – так зустрічали українці популярних музикантів Imagine Dragons. 

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Перед виходом хедлайнерів концерту меломанів розважав інді-рок-гурт з Великобританії – The Vaccines. Самі ці музиканти супроводжували виступи легендарних гуртів The Rolling Stones, Arctic Monkeys, Red Hot Chili Peppers та Muse.


The Vaccines в Києві


Гітарист гурту The Vaccines


The Vaccine запалив у Києві

Вже близько 21:30 на сцену феєрично вийшли учасники гурту Imagine Dragons, яких прихильники зустріли несамовитими оплесками та вигуками. Перша композиція "Radioactive" запалила весь стадіон, а люди одразу ж пожвавились. 

 

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Реакція прихильників на вихід Imagine Dragons


Українці подарували музикантам український прапор


Щасливі прихильники гурту Imagine Dragons

Такий запал вокаліст Ден Рейнольдсь протримав упродовж концерту. Артист, наче тайфун вибіг на сцену та прикував до себе погляди кількох десятків тисяч фанатів. З'явився соліст гурту Imagine Dragons в шортах та кросівках. При цьому Ден Рейнольдс засвітив оголений прес, на якому виднілись ідеальні вигини м'язів. 


Соліст гурту Imagine Dragons – Ден Рейнольдс


Співак Ден Рейнольдс на НСК "Олімпійський"


Спортивна фігура Дена Рейнольдса


Гурт Imagine Dragons в Києві

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Ефектна поява вокаліста колективу одразу ж викликала шквал емоцій у прихильниць. Гурт Imagine Dragons виконав як знані хіти, так і нові треки з  альбому "Evolve". Запальні танці Дена Рейнольдса ритми музики викликали ще більший фурор на стадіоні, а люди одразу ж почали стрибати разом з артистом. 


Imagine Dragon в Києві


Танці Дена Рейнольдса


Виступ американського гурту в Києві

Під час концерту вокаліст гурту сів за барабанну установку та зіграв свій сет, що продовжив пісню Imagine Dragons.


Ден Рейнольдс

Та кульмінацією виступу гурту Imagine Dragons став прапор, який артист отримав від прихильників. З ним Ден Рейнольдс проспівав кілька пісень, після чого забрав із собою на згадку про виступ в Києві. 


Виступ Imagine Dragons


Ден Рейнольдс в Києві


Ден Рейнольдс


НСК "Олімпійський" 31 серпня 2018 року

Всі фото – Юрій Грязнов

Теги: LifeStyle Новини України Музика Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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