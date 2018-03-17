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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Оголений Трамп з'явився на обкладинці популярного видання: фото

1998 Читать новость на русском
Дональд Трамп
Дональд Трамп / Фото з вільних джерел

Чинний президент США Дональд Трамп з'явився на обкладинці американського видання The New Yorker в незвичному образі. Глава Білого дому на карикатурі зображений повністю оголеним.

Як відомо, The New Yorker виходить з друку щотижня. У виданні публікують репортажі, гумористичні занотовки, есе, критику та комікси, а на обкладинці глянцю зображуються тематичні карикатури.

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Так, 16 березня видавці опублікували макет обкладинки майбутнього номера журналу на Facebook-сторінці. Глянець прикрасить карикатура з Дональдом Трампом, на якій Президент США абсолютно оголений стоїть за кафедрою.

Відзначається, що робота належить художнику Баррі Бліту. Так автор реалізував рядки пісні Боба Ділана "Все гаразд, мамо, я всього лиш сходжу кров'ю".

Але навіть президенту Сполучених Штатів іноді доводиться стояти голим,
– йдеться у повідомленні.


Обкладинка журналу The New Yorker

Теги: LifeStyle Новини США ЗМІ Дональд Трамп Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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