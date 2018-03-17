Оголений Трамп з'явився на обкладинці популярного видання: фото

Чинний президент США Дональд Трамп з'явився на обкладинці американського видання The New Yorker в незвичному образі. Глава Білого дому на карикатурі зображений повністю оголеним.

Як відомо, The New Yorker виходить з друку щотижня. У виданні публікують репортажі, гумористичні занотовки, есе, критику та комікси, а на обкладинці глянцю зображуються тематичні карикатури.

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Так, 16 березня видавці опублікували макет обкладинки майбутнього номера журналу на Facebook-сторінці. Глянець прикрасить карикатура з Дональдом Трампом, на якій Президент США абсолютно оголений стоїть за кафедрою.

Відзначається, що робота належить художнику Баррі Бліту. Так автор реалізував рядки пісні Боба Ділана "Все гаразд, мамо, я всього лиш сходжу кров'ю".

Але навіть президенту Сполучених Штатів іноді доводиться стояти голим,

– йдеться у повідомленні.



Обкладинка журналу The New Yorker