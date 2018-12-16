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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Оголошення глави Єдиної помісної церкви та ультиматум Вашингтона для Росії – топ-5 відео тижня

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      Відео тижня
      Відео тижня / 24 канал

      Сайт "24" пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

      Як українці чекали оголошення глави Помісної Церкви

      В Україні обрали предстоятеля Єдиної помісної православної церкви. Об'єднавчий собор в Софії Київській тривав чотири години. На ньому обрали Митрополита Епіфанія очільником єдиної української православної церкви. З самого ранку 15 грудня люди з усієї країни з'їжджалися на Софійську площу в очікуванні історичної події. 

      Відео з Софіївської площі, де українці зібралися, щоб дізнатись хто очолить Єдину помісну церкву

      Як санкції проти Росії вдарять по бізнесу Медведчука

      Глава українського МЗС Павло Клімкін заявив, що західні партнери України підготували декілька пакетів санкцій проти Російської Федерації. Зокрема, натякнув, що вони можуть стосуватися експорту російської нафти і газу. Доки ми в очікуванні нових санкцій проти Росії, Віктор Медведчук, він же кум Путіна, будує свої статки на нафтогазовому російському ринку країни-агресора та підсаджує Україну на нову російську голку – тепер вже дизельного палива.

      Відео про те, як санкції проти РФ можуть вплинути на компанії Віктора Медведчука

      Коли українців можуть не впустити до Європи

      Експерти озвучили тривожну статистику, за дев'ять місяців 2018 року кількість відмов у в'їзді українцям до Польщі зросла на 57%. Журналісти 24 каналу дізналися, через що можуть не впустити до ЄС та як підготуватися до поїздки, щоб вам її не зіпсували європейські прикордонники.

      Відео про те, що робити, щоб не виникнуло проблем при перетині кордону

      Який ультиматум Вашингтон висунув Москві 

      США в ультимативній формі вимагають у Росії, щоб та протягом шістдесяти діб повернулася до виконання "Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності". Терпець луснув після п'яти років вмовлянь, але досі не відомо, що очікує світ, якщо Росія ігноруватиме ультиматум.

      Відео про те, що США вимагають від Росії

      Хто насправді був першою леді президента-втікача

      За часів правління "легітимного" навколо особистого життя Віктора Федоровича ходило чимало чуток. Він майже не з'являвся на публіці з дружиною, проте ЗМІ все частіше віддавали її місце різним жінкам.

      Відео про те, які жінки впродовж різних періодів часу були поруч з Януковичем

       

      Теги: Новини України Єдина помісна церква Новини Росії Відео тижня Новини США
      Джерело: 24 канал
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