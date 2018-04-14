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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Оголошення війни, – з'явилася перша реакція Росії на військові удари з боку США у Сирії

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Росія засудила дії США та їхніх союзників у Сирії
Росія засудила дії США та їхніх союзників у Сирії / Соцмережі

Росія засудила військову операцію США та їхніх союзників (Франції та Великої Британії) у Сирії та має намір скликати Генасамблею ООН щодо цього питання.

Про це повідомляє інформаційна агенція "РИА Новости".

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Це другий Белград, сьогодні переломний момент, Російська Федерація отримала на свою адресу акт агресії, тому що за всіма міжнародними нормами це порушення всіх міжнародних прав, це оголошення війни без її (війни – "24") оголошення незалежній державі, щодо якої ядерна держава виконує свої зобов'язання з надання допомоги і сприяння,
– зауважив у коментарі ресурсу перший заступник голови комітету Держдуми з питань оборони Олександр Шерін

За його словами, все, що робив Кремль, всі його сили, зусилля та засоби "сьогодні просто намагаються помножити на нуль.

Крім того Шерін наголосив, що Росію мають намір просто поставити на коліна".

"Він (Трамп – "24") – злочинець, але цого визначення мало. Можна його назвати Адольфом Гітлером номер два нашоъ сучасності, тому що, дивіться, він навіть час підібрав, як Гітлер напав на Радянський Союз", – констатував Шерін.

Водночас заступник голови комітету Держдуми з питань оборони Юрій Швиткін вважає, що дії в Сирії з боку Франції та Великобританії разом із США не грають на користь вибудовування конструктивних взаємин із Москвою.

Також політик заявив, що необхідно терміново скликати Генасамблею ООН з метою засудження політики дій США та їхніх союзників, оскільки вони діють, порушуючи всі норми міжнародного права.

"Паралельно з цим повинно бути зроблено політико-дипломатичні методи. І вони вже робляться... і термінове скликання ГА ООН з метою засудження політики дій США та їхніх союзників", – переконує Швиткін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполученні Штати Америки за підтримки своїх союзників Великої Британії та Франції завдали військового удару по Сирії як відповідь на хімічну атаку проти власного народу з боку режиму чинного президента країни Башара Асада.

Теги: Дональд Трамп Новини США Новини Росії Війна у Сирії Новини політики
Джерело: 24 Канал
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