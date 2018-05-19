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Оголошено переможців Каннського кінофестивалю 2018

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"Золота пальмова гілка" Хірокадзу Корееда за роботу "Магазинні злодії" / Twitter / @Festival de Cannes

71 церемонія Каннського кінофестивалю-2018 підійшла до свого завершення на Лазуровому березі Франції. Журі урочистої події під час закриття церемонії оголосило довгоочікуваний список переможців.

Так, вельмишановне журі на чолі з Кейт Бланшетт оголосило переможців основного конкурсу. Фільмом 71-го кінофестивалю стала стрічка японського режисера Хірокадзу Корееда "Магазинні злодії" ("Shoplifters").

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Кейт Бланшшет нагородила японського режисера Хірокадзу Корееда за найкращий фільм
Каннського кінофестивалю-2018 "Магазинні злодії" ("Shoplifters").

Список всіх переможців Каннського кінофестивалю 2018

"Золота пальмова гілка": "Магазинні злодії" Хірокадзу Корееда.

Гран-прі: "Чорний ку-клукс-клановець" Спайка Лі.

Приз журі: "Капернаум" Надіна Лабакі.

Спеціальна "Золота пальмова гілка": Жан-Люк Годар, "Книга образів".

Найкраща чоловіча роль: Марчелло Фонте, "Догмен".

Найкращий режисер: Павло Павліковскі, "Холодна війна".

Найкращий сценарій: Аліче Рорвахер ("Щасливий, як Лаззаро") та Надер Сайевар і Джафар Панахі ("Три особи").

Найкраща жіноча роль: Сама Еслямова, "Айка".

Приз "Золота камера" та "Квір-пальма": "Дівчина" Лукаса Донта з "Особливого погляду".

"Золота пальмова гілка" в короткометражному конкурсі: "Всі ці створення" Чарльза Вільямса.


Закриття Каннського кінофестивалю-2018 на чолі з главою журі Кейт Бланшетт

Варто нагадати, що в основному конкурсі брав участь 21 фільм. У журі, яке судить конкурс, крім Кейт Бланшетт, увійшли режисер Дені Вільньов, актриса Крістен Стюарт, актриса Лея Сейду, режисер Андрій Звягінцев, режисер Ава Дюверном, композитор і співачка Хаджу Нін і актор Чанг Чен. Кінофестиваль проходив з 8 по 19 травня в Каннах, Франція.

Теги: Кіно Каннський кінофестиваль Голлівуд Нагороди LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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