Оголошено переможців Каннського кінофестивалю 2018
71 церемонія Каннського кінофестивалю-2018 підійшла до свого завершення на Лазуровому березі Франції. Журі урочистої події під час закриття церемонії оголосило довгоочікуваний список переможців.
Так, вельмишановне журі на чолі з Кейт Бланшетт оголосило переможців основного конкурсу. Фільмом 71-го кінофестивалю стала стрічка японського режисера Хірокадзу Корееда "Магазинні злодії" ("Shoplifters").
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Кейт Бланшшет нагородила японського режисера Хірокадзу Корееда за найкращий фільм
Каннського кінофестивалю-2018 "Магазинні злодії" ("Shoplifters").
Список всіх переможців Каннського кінофестивалю 2018
"Золота пальмова гілка": "Магазинні злодії" Хірокадзу Корееда.
Гран-прі: "Чорний ку-клукс-клановець" Спайка Лі.
Приз журі: "Капернаум" Надіна Лабакі.
Спеціальна "Золота пальмова гілка": Жан-Люк Годар, "Книга образів".
Найкраща чоловіча роль: Марчелло Фонте, "Догмен".
Найкращий режисер: Павло Павліковскі, "Холодна війна".
Найкращий сценарій: Аліче Рорвахер ("Щасливий, як Лаззаро") та Надер Сайевар і Джафар Панахі ("Три особи").
Найкраща жіноча роль: Сама Еслямова, "Айка".
Приз "Золота камера" та "Квір-пальма": "Дівчина" Лукаса Донта з "Особливого погляду".
"Золота пальмова гілка" в короткометражному конкурсі: "Всі ці створення" Чарльза Вільямса.
Закриття Каннського кінофестивалю-2018 на чолі з главою журі Кейт Бланшетт
Варто нагадати, що в основному конкурсі брав участь 21 фільм. У журі, яке судить конкурс, крім Кейт Бланшетт, увійшли режисер Дені Вільньов, актриса Крістен Стюарт, актриса Лея Сейду, режисер Андрій Звягінцев, режисер Ава Дюверном, композитор і співачка Хаджу Нін і актор Чанг Чен. Кінофестиваль проходив з 8 по 19 травня в Каннах, Франція.