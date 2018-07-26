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Оголошено переможців конкурсу Drone Awards: фото, що перехоплюють дух

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"Фото 2018 року" – Флоріан Леду з роботою "Над білим ведмедом"
"Фото 2018 року" – Флоріан Леду з роботою "Над білим ведмедом" / droneawards.photo

Щорічний конкурс фотографій Drone Awards збирає світлини з усього світу, щоб підтримати мистецтво фотографії з дронів. Переможців визначають у шести категоріях, які отримають свої нагороди на церемонії нагородження в кінці року.

Переможцем цьогорічного конкурсу Drone Awards став французький фотограф Флоріана Леду з роботою "Над білим ведмедом". На дивовижному кадрі зображено полярного ведмедя, який стрибає через крижини у Нунавуті, Канада. Робота цього фотографа також була визнана найкращою у конкурсі порталу SkyPixel.

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"Фото 2018 року" – Флоріан Леду з роботою "Над білим ведмедом"

Також були визначені інші переможці в категоріях "Природа", "Абстракція", "Люди", "Спорт", "Дика природа" і "Місто". Переможців зі всіх номінацій зберуться в жовтні 2018 року у Сієні, Італія, щоб забрати свої статуетки, а переможець конкурсу отримає звання "Drone Photographer of the Year 2018".


"Абстракція" – Ові Д. Поп з роботою "Погода змії"


"Природа" – Габріел Скану з роботою "Mada’in Saleh"


"Люди" – Цінхуа Шуй з роботою "Паломництво мільйонів людей"


"Спорт" – Вінсент Рімерсм з роботою "Катання тіней на ковзанах"


"Дика природа" – Адам Баркер з роботою "Акула чорнопера"


"Місто" – Франческо Каттуто з роботою "Ассізі над хмарами"

Конкурс заснований організаторами фотоконкурсу Siena International Photography Awards, щоб підтримати мистецтво фотографії з дронів. Цього року свої заявки на конкурс надіслало більше 4400 фотографів з 101 країни світу.

Теги: LifeStyle Подорожі Нагороди
Джерело: Drone Awards
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