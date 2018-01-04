10:24
5 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Немолодий герб Росії. Релігійні таємниці Поклонської. Частина 2
Вєсті Кремля
19:56, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Подайте на президентство. Троянський кінь у спідниці
Вєсті.UA
18:34, 30 грудня 2017
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня 2017
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня 2017
Згадати все
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Новини науки і технологій
ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Оголошено переможців конкурсу наукових фото: видовищні знімки

22:23, 4 січня 875 Читать новость на русском

Жюрі обрало переможців українського Конкурсу наукових фотографій-2017, який є частиною міжнародного конкурсу Wiki Science Competition.

Про це повідомляє "Вікімедія Україна". У конкурсі взяли участь 120 фотографів, які завантажили 1035 зображень.

Жюрі конкурсу оцінювали роботи у семи номінаціях: "Живі організми", "Загальна категорія", "Нефотографічні зображення", "Астрономія", "Колажі", "Мікроскопія" та "Люди в науці".

Дивіться також: Одним з найкращих фото 2017 року стало сонячне затемнення зі стратосфери: дивовижні кадри

Метою конкурсу є поповнення Вікіпедії якісними зображеннями статей від археології до астрофізики. В Україні такий конкурс проводиться втретє.

До слова, журі міжнародного конкурсу "Образотворче мистецтво для наукових досліджень" Королівського фототовариства також оприлюднило дивовижні наукові фото, зроблені у 2017 році.

Теги: LifeStyle Фотоновини дослідження
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 4 січня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні, 08:26 "Циклон-бомба" лютує в США: рекордні морози і десятки загиблих
1126
Саакашвілі арештували на 3 роки у Грузії
сьогодні, 10:05 Саакашвілі арештували на 3 роки у Грузії
406
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук