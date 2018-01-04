Оголошено переможців конкурсу наукових фото: видовищні знімки

Жюрі обрало переможців українського Конкурсу наукових фотографій-2017, який є частиною міжнародного конкурсу Wiki Science Competition.

Про це повідомляє "Вікімедія Україна". У конкурсі взяли участь 120 фотографів, які завантажили 1035 зображень.

Жюрі конкурсу оцінювали роботи у семи номінаціях: "Живі організми", "Загальна категорія", "Нефотографічні зображення", "Астрономія", "Колажі", "Мікроскопія" та "Люди в науці".

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Метою конкурсу є поповнення Вікіпедії якісними зображеннями статей від археології до астрофізики. В Україні такий конкурс проводиться втретє.

До слова, журі міжнародного конкурсу "Образотворче мистецтво для наукових досліджень" Королівського фототовариства також оприлюднило дивовижні наукові фото, зроблені у 2017 році.