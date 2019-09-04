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      Оголошено попередню програму Конференції "Телебачення як Бізнес – 2019"

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      Оголошено попередню програму Конференції "Телебачення як Бізнес – 2019"

      Конференція "Телебачення як Бізнес" проходить в рамках третього дня міжнародного медіафоруму KYIV MEDIA WEEK та відбудеться 18 вересня 2019 року в готелі Hyatt Regency Kyiv.

      Організатор заходу Індустріальний Телевізійний Комітет.

      Десятий рік лідери медіаринку та провідні спеціалісти в рамках конференції "Телебачення як Бізнес" публічно обговорюють актуальні проблеми сфери, способи їх вирішення, обмінюються досвідом успішної реалізації медіапроєктів та специфікою менеджменту. Учасники разом з провідними експертами в сфері мають нагоду дослідити успіхи та невдачі реалізації ринкових механізмів на прикладі реальних кейсів.

      Традиційно Конференція розпочнеться Самітом Медіалідерів за участю керівників найбільших медійних компаній України (склад учасників Саміту буде повідомлений додатково).

      В рамках першої секції буде презентовано The Nielsen Digital Consumer Survey, що реалізовується в рамках міжнародного проєкту компанії, та вперше охопив територію України. Окрім того, провідні експерти презентують актуальні кейси рекламного ринку та поділяться досвідом їх успішної реалізації.

      Друга секція конференції розпочнеться доповідями на тему кодування сигналу телеканалів на супутнику від Ярослав Пахольчука (Виконавчого директора, члена правління групи 1+1 медіа, Директора напрямку платного телебачення) та аналізу трендів ТВ-ринку в 2019 р. та прогнозів його розвитку в 2020 р. від Андрія Партики (Генерального директора Ocean Media). Ці теми доповідачі продовжать у якості модераторів у двох наступних дискусіях.

      Провідні топменеджери ринку, селлери та представники агентств обговорять ситуацію на ТВ-ринку, його розвиток, тренди та визначальні фактори на 2020 р. До дискусії за участі керівників рекламних агенцій та сейлз-хаусів долучаться: Андрій Партика (Генеральний директор Ocean Media), Валерій Варениця (Комерційний директор селз-хаусу «ПЛЮСИ»), Андрій Андрющенко (CEO IPG Mediabrands Ukraine, Razom Communication), Антон Зінченко (CEO Evident Media), Юлія Бучак (Управляючий директор OMD Media Direction Ukraine), Олександр Гороховський (CEO Dentsu Aegis Network Ukraine), Андрій Рибкін (Media Shared Practices Director, Publicis Groupe Ukraine) та Дмитро Дутчин (Комерційний директор Space Media).

      Друга панельна дискусія цієї секції буде присвячена актуальним проблемам, успіхам і тенденціям Дистрибуції/PAY TV в Україні. Секція пройде за участю: Ярослава Пахольчука (Виконавчого директора, члена правління групи 1+1 медіа, Директора напрямку платного телебачення), Федора Гречанінова (Директора по стратегії та розвитку бізнесу Медіа Групи Україна), Антона Дзюбенко (Генерального директора Воля), Юлії Трибушної (Директора дивізіону Digital і PayTV StarLightMedia), Миколи Фаєнгольда (Комерційного директора дивізіону Digital і PayTV StarLightMedia).

      Ознайомитись з деталями програми та доповідачами можна на сайті Конференції. В рамках підготовки до заходу можливі зміни та доповнення в програму, про що інформація буде поширена заздалегідь.

      Зареєструватись на захід можна на сайті Kyiv Media Week.

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      Теги: Новини України Новини Києва Бізнес
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