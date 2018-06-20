Оголошено рейтинг 50 найкращих ресторанів світу 2018 року: промовисті фото
Представники найкращих ресторанів світу приїхали за своїми нагородами в Іспанію 19 червня. У список 50 ресторанів увійшли заклади з усього світу. Українські ресторани не потрапили у престижний перелік.
Про це повідомляють на Business Insider.
Рейтинг ресторанів був сформований на основі думок та рекомендацій 1000 міжнародних експертів в сфері ресторанної індустрії – від гурманів і письменників до шеф-кухарів та рестораторів з 26 країн світу.
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У список найкращих ресторанів потрапили заклади з Австралії, ПАР, Італії, Таїланду, США та багатьох інших країн. "Висока" кулінарія, професійний сервіс та неймовірний інтер'єр змогли підняти ресторани у найвідомішому рейтингу. ТОП-3 найкращих ресторанів зайняла європейська кухня.
Пропонуємо дізнатись ТОП-10 найкращих ресторанів світу 2018 року зі світлинами інтер'єру.
1. "Osteria Francescana" (Модена, Італія)
2. "El Celler de Can Roca" (Жирона, Іспанія)
3. "Mirazur" (Ментона, Франція)
4. "Eleven Madison Park" (Нью-Йорк, США)
5. "Gaggan" (Бангкок, Таїланд)
6. "Central" (Ліма, Перу)
7. "Maido" (Ліма, Перу)
8. "Arpege" (Париж, Франція)
9. "Mugaritz" (Сан-Себастьян, Іспанія)
10. "Asador Etxebarri" (Бустурія, Іспанія)
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