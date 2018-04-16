Оголошено рейтинг найдешевших пляжних курортів Європи 2018
Відомий ресурс Holiday Costs Barometer ("Барометр цін на відпочинок") представив рейтинг найдоступніших пляжних курортів Європи у 2018 році.
Про це повідомляє Business Insider.
Для створення рейтингу ресурс враховував такі показники як вартість чашки кави, пляшки місцевого пива, склянки кока-коли, келиха вина, пляшки води, сонцезахисного крему, засобу захисту від комах, обіду з двох страв на двох і вечері з трьох страв з пляшкою домашнього вина. Вартість перельоту і проживання в рейтинг курортів не входив.
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Отже, найдоступнішими для туристів курортами стали Сонячний берег в Болгарії, Мармарис у Туреччині та Альгарве в Португалії.
Рейтенг найдешевших пляжних курортів 2018
1. Сонячний берег, Болгарія – 61,95 долар за дев'ять вищезазначених позицій;
2. Мармарис, Туреччина – 81,11 долар;
3. Альгарве, Португалія – 97,31 доларів;
4. Коста-дель-Соль, Іспанія – 102,03 долари;
5. Крит, Греція – 116,01 доларів;
6. Коста-Бланка, Іспанія – 119,19 доларів;
7. Пафос, Кіпр – 126,19 доларів;
8. Корфу, Греція – 130,09 доларів;
9. Задар, Хорватія – 139,93 доларів;
10. Сліма, Мальта – 140,60 доларів;
11. Халкідікі, Греція – 143,09 долари;
12. Узбережжя Лісабона, Португалія – 144,35 долари;
13. Пореч, Хорватія – 151,57 долар;
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14. Майорка, Іспанія – 154,62 долари;
15. Ніцца, Франція – 162,44 долари;
16. Лімассол, Кіпр – 166,43 доларів;
17. Ібіца, Іспанія – 168,14 доларів;
18. Сорренто, Італія – 174,90 долари.