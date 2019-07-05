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      Оголошено ТОП-20 компаній, які впроваджують кращі корпоративно-соціальні практики в Україні

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      4 липня у Києві відзначили ТОП-20 компаній, які впроваджують кращі корпоративні соціальні практики в Україні.

      За версією видавничої групи "Картель", це проекти, які змінили життя місцевих громад, зробили внесок в охорону здоров'я, медицину, популяризацію спорту, здорового способу життя тощо. До рейтингу увійшли, зокрема: "ДТЕК", "Київстар", "Метінвест", WOG, "Нестле", оператор державних лотерей "М.С.Л." та інші.

      "Важко перерахувати всі ті добрі справи, які роблять ці компанії, які працюють в Україні. І нам здалося, що Україна повинна знати своїх героїв, тобто тих, хто не тільки заробляє в цій країні, а й ділиться, той, хто розуміє, що він повинен вкладати в майбутнє", – прокоментував результати рейтингу шеф-редактор видавничої групи "Картель" Віталій Пирович.

      Окремо серед 20 найкращих компаній було виділено 5 з найбільш цікавими проектами, які були презентовані учасникам церемонії. До цієї п’ятірки потрапив і лідер українського лотерейного ринку – "М.С.Л.". Директор з маркетингу компанії познайомив присутніх з результатами одного з найуспішніших КСВ-кейсів – будівництвом і розвитком за кошти "М.С.Л." Універсального навчально-тренувального центра зимових видів спорту "Льодограй" у місті Богуслав Київської області.

      "Це фундаментальний проект, який охопив все населення невеличкого міста Богуслав, показав приклад того, як можуть великі інфраструктурні проекти трансформувати життя всього міста. Це проект, який змінив життя маленьких спортсменів, які ще 4-5 років тому не бачили спортивної криги і не стояли на ковзанах, а вже сьогодні – це чемпіони світового рівня", – розповідає директор з маркетингу оператора державних лотерей "М.С.Л." Павло Вайсеро.

      До тренування талановитої молоді залучили відомих спортивних тренерів. За чотири роки у Центрі зимових видів спорту "Льодограй" провели майже півтори сотні змагань, а його вихованці вибороли майже 460 призових місць на регіональних, національних і міжнародних змаганнях з хокею та фігурного катання.

      blog_ava
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      Теги: Новини України
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