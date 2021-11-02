Справу розглядав Київський райсуд Харкова. Обох підозрюваних відправили під варту на 60 діб, без права внесення застави.

До теми Отруїти за квартиру: на Харківщині ледь не вбили чоловіка, що мав договір на довічний догляд

Сестра підозрюваного буда доглядальницею власника квартири

Небезпека загрожувала життю 64-річного чоловіка. З його доглядальницею був оформлений договір досмертного утримання.

Проте брат жінки вирішив не чекати і позбавити життя власника квартири негайно. Для цього він залучив чоловіка, який мав скоїти вбивство. Свою жертву планували отруїти під час застілля.

Викрили злочин оперативники та слідчі – за допомогою співробітників КОРДу.

Зверніть увагу! Чоловікам оголосили про підозру – як замовнику, так і ймовірному виконавцю. Якщо суд визнає їх винними, то вони можуть опинитись за ґратами на термін 10 – 15 років.

Суд відправив підозрюваних під варту без права внесення застави / Фото Нацполіції

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