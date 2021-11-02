Справу розглядав Київський райсуд Харкова. Обох підозрюваних відправили під варту на 60 діб, без права внесення застави.
До теми Отруїти за квартиру: на Харківщині ледь не вбили чоловіка, що мав договір на довічний догляд
Сестра підозрюваного буда доглядальницею власника квартири
Небезпека загрожувала життю 64-річного чоловіка. З його доглядальницею був оформлений договір досмертного утримання.
Проте брат жінки вирішив не чекати і позбавити життя власника квартири негайно. Для цього він залучив чоловіка, який мав скоїти вбивство. Свою жертву планували отруїти під час застілля.
Викрили злочин оперативники та слідчі – за допомогою співробітників КОРДу.
Суд відправив підозрюваних під варту без права внесення застави / Фото Нацполіції
Коротко про останні резонансні злочини на Харківщині:
- У Первомайському районі на Харківщині водій легковика спричинив смертельну ДТП: він наїхав на пішохода та втік з місця злочину.
- У Харкові Mitsubishi Pajero виїхав на залізничний переїзд та влетів у потяг. Водійку позашляховика госпіталізували, ймовірно, що вона – депутатка.
- У Харківській області на АЗС водій наїхав на газову колонку, внаслідок цього виник потужний вибух та пожежа. Повністю згоріли 2 вантажівки.