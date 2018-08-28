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Оголосили вартість процесорів Intel Coffee Lake Refresh в європейських магазинах

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Intel Coffee Lake Refresh: ціна
Intel Coffee Lake Refresh: ціна / Фото з вільних джерел

Вже найближчим часом на прилавках магазинів з’являться старші процесори Intel Coffee Lake Refresh, які поєднують у собі до 8 фізичних ядер та конструктивне виконання LGA1151. В мережі з'явилася інформація щодо вартості нових процесорів.

Про це повідомляє Alza.

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За минулий вікенд трійця старших моделей, які належать до виробів "першої хвилі", прописалася на сторінках великого числа європейських онлайн-магазинів, що дозволяє власникам платформи LGA1151-v2 попередньо оцінити можливі витрати і доцільність апгрейда.

Отже, за процесор Intel Core i5-9600K європейським ПК-ентузіастам і геймерам доведеться віддати 275 євро – 292 євро (близько 8 435 – 8 960 гривень) в залежності від магазину. Більш продуктивний чіп Core i7-9700K пропонується закордонними ритейлерами за ціною 403 євро – 436 євро (близько 12 360 – 13 375 гривень), а флагманський Core i9-9900K оцінюється в 520 – 560 євро (близько 15 950 – 17 180 гривень).

Intel
Характеристики процесорів Intel 9000 серії

Для порівняння, вже знайомі Intel Core i5-8600K (6 ядер / 6 потоків, 3,6 / 4,3 ГГц) та Core i7-8700K (6 ядер / 12 потоків, 3,7 / 4,7 ГГц) в цих же магазинах доступні за ціною 240 євро (близько 7 360 гривень) і 345 євро (близько 10 580 гривень) відповідно. При цьому стати власником AMD Ryzen 7 2700X (8 ядер / 16 потоків, 3,7 / 4,3 ГГц) можна за 315 євро (близько 9 660 гривень).

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Слід мати на увазі, що наведені вище ціни вказані з урахуванням ПДВ та рекомендована вартість нових процесорів, яку Intel буде вказувати в своїх маркетингових матеріалах, повинна виявитися трохи нижчою. Реліз перших чіпів Core 9000 серії, як очікується, відбудеться протягом найближчої пари місяців.

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Теги: Техно Ґаджети Ціни Intel
Джерело: 24 Канал
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