Охорона "слуги" Дмитрука побила одесита: вказівку дав нардеп – відео

Цей інцидент трапився прямісінько під приймальнею народного депутата від "Слуги народу" Артема Дмитрука. Охорона била людей за наказом народного обранця.

12 червня побили айтішника Артема Ясинського та ще одного чоловіка. Про це потерпілий розповів журналістам через кілька днів.

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Чому він прийшов до депутата

Разом із молодим програмістом на зустріч депутата прийшли ще 14 людей.

Всі вони є інвесторами житлового комплексу "Вежі Фонтана".

Люди хотіли обговорити з народним будівництва, які затягнулися.

Однак їх довго тримали у приймальний, де стояла також озброєна охорона.



Приймальна нардепа Дмитрука в день побиття / Фото Артема Ясинського

Нардеп сказав "розібратись"

Коли один із цих інвесторів вступив у перепалку з Дмитруком, нардеп сказав "розібратися". Тому охоронці вивели його на вулицю й почали там лупцювати.



Тоді за потерпілого вступився молодий програміст. Тому його охорона також почала бити. Зокрема, на відео потрапив момент удару в живіт.

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Як депутат усе пояснив

Потерпілі після побиття викликали поліцію та написали заяву. Тоді правоохоронці почали з'ясовувати обставини.

Народний обранець заявив, що потерпілий у цій ситуації саме він, а не побиті. Це він пояснив тим, що люди нібито накидалися на нього з ножем.

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Одесит написав Володимиру Зеленському

У фейсбук-публікації, де Ясинський розповідає про цю подію, є звернення до президента України. Айтішник написав, що він голосував за "Слугу народу", але не припускав, що доведеться боротись із системою, яку обирав.

Я хочу спокійно жити у своїй країні. А не качати м'язи, вивчати бойові мистецтва, озброюватися і ходити з охороною, щоб відчувати себе в безпеці.

– додав чоловік.

Також він сказав, що може емігрувати. Однак зробить це лише, якщо не доб'ється справедливості.