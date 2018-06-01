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Охорона президента проти поліції: у Києві відбувся чемпіонат з рукопашного бою для силовиків

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У Києві відбувся фінал чемпіонату з рукопашного бою на Кубок Президента серед силовиків. Участь у змаганнях взяли майже дві сотні спортсменів – спецпризначенців, бійців, копів та розвідників.

У столичному Палаці Спорту натовп на трибунах скандував "ЗСУ!", "КОРД!", "Гвардія!". Кубок Президента України зібрав тут 180 спортсменів з усієї України із 12-ти силових відомств. Вперше на татамі свої відомства представили бійці з Державної служби спецзв'язку та зовнішньої розвідки.

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Рівень спортсменів вражає навіть їх самих: більшість діючі або колишні чемпіони та учасники міжнародних турнірів. Тому деякі бої навіть завершувались кров'ю.

Але це лише говорить про високу підготовку учасників, пояснює один із фаворитів фіналу Вадим Бурчак. У свої 22 він має 15 років досвіду та зараз працює спортивним інструктором у лавах Нацгвардії.

До 9 років займався вільною боротьбою, перейшов на самбо, дзюдо, потім рукопашний бій,
– розповів учасник турніру, військовослужбовець Національної гвардії Вадим Бурчак.

Переможця турніру визначатимуть за кількістю медалей. Команді чемпіонів вручають майже 10-ти кілограмовий Кубок Президента України.

Більше – дивіться у сюжеті. 

Автор: Олексій Кондаков
Теги: Новини Києва Новини спорту Нацгвардія
Джерело: 24 канал
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