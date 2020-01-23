Охоронець вишу пригрозив "розстріляти" журналістку в Одесі: відео

Охоронець одеського вишу погрожував журналістці Ганні Покровській , коли вона знімала сюжет про пожежну безпеку. Спершу він намагався вигнати журналістку, а потім забрав її посвідчення.

Під час зйомки 7 епізоду спецпроєкту "Інспекція УСІ", коли журналісти перевіряють, наскільки небезпечно вчитися в Одесі, охоронець державної академії будівництва Микола Яковенко перешкоджав роботі журналістки виданню.

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У дев’ятиповерховому корпусі Одеської будівельної академії журналістка "Української служби інформації" знайшла тільки 2 вогнегасники та не знайшла жодного пожежного рукава.

Ганна Покровська звернулась до вахтерки із запитанням, де шукати пожежні рукави. Натомість вахтерка викликала охорону Микола Яковенко, який працює в цьому закладі охоронцем, спочатку намагався вигнати оператора Владиславу Швець і журналістку з корпусу. Після чого зірвав з Ганни Покровської посвідчення і не віддавав.

Повернути документ вдалось лише після того, як журналістка викликала правоохоронців. Коли Яковенко віддавав посвідчення, заявив, що переписав і віддав дані керівництву, а також обіцяв, що "особисто її розстріляють".

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Охоронець хамив патрульним, які прибули на місце події. І стверджував, що знімати у виші преса може тільки після узгодження з адміністрацією.

Видання "УСІ" подало заяву в поліцію і контролюватиме хід цієї справи.

Погрози журналістці "УСІ" – дивіться відео: