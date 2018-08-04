Охоронець врятував життя Демі Ловато: нові подробиці передозування наркотиками співачки

Стало відомо, що особистий охоронець врятував популярну американську співачку Демі Ловато після передозування наркотиками.

Охоронець врятував співачку, надавши їй першу допомогу. Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Зазначається, що Демі у несвідомому стані виявив її асистент і, злякавшись, що вона мертва, став кричати, що вона померла.

На це швидко відреагував охоронець зірки і, як розповів інсайдер, став робити їй штучне дихання, поки не приїхала швидка. Після чого, життя співачки врятував антидот, який медики ввели одразу після госпіталізації. Під час лікування артистка мала ускладнення, типові для передозування: вона страждала від високої температури та нудоти.

25 липня всі західні ЗМІ вибухнули новиною: співачка Демі Ловато потрапила в лікарню через передозування наркотиками.



Наразі життю Демі Ловато нічого не загрожує, а лікарі готові до 10 серпня виписати її зі шпиталю. Друзі та родичі вимагатимуть, щоб Демі пройшла курс лікування від наркозалежності. Якщо ж співачка відмовиться це робити – всі її близькі відречуться від зірки та ігноруватимуть її.