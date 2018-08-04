16:23
4 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
29°C 17°C
  • неділя
    28°C 21°C
  • понеділок
    24°C 19°C
  • вівторок
    25°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Страшне покарання бібліотекою. Смажені факти про Овального
Вєсті Кремля
20:58, 3 серпня
Вєсті.UA. Ляшко підпрацьовує ріелтором. Плач Литвина
Вєсті.UA
20:57, 3 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Охоронець врятував життя Демі Ловато: нові подробиці передозування наркотиками співачки

358 Читать новость на русском
Демі Ловато
Демі Ловато / GettyImages

Стало відомо, що особистий охоронець врятував популярну американську співачку Демі Ловато після передозування наркотиками.

Охоронець врятував співачку, надавши їй першу допомогу. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Читайте також: "Наркобарону" з Херсона не вдалось стати мільйонером: подробиці від поліції

Зазначається, що Демі у несвідомому стані виявив її асистент і, злякавшись, що вона мертва, став кричати, що вона померла.

На це швидко відреагував охоронець зірки і, як розповів інсайдер, став робити їй штучне дихання, поки не приїхала швидка. Після чого, життя співачки врятував антидот, який медики ввели одразу після госпіталізації. Під час лікування артистка мала ускладнення, типові для передозування: вона страждала від високої температури та нудоти.

25 липня всі західні ЗМІ вибухнули новиною: співачка Демі Ловато потрапила в лікарню через передозування наркотиками

Наразі життю Демі Ловато нічого не загрожує, а лікарі готові до 10 серпня виписати її зі шпиталю. Друзі та родичі вимагатимуть, щоб Демі пройшла курс лікування від наркозалежності. Якщо ж співачка відмовиться це робити – всі її близькі відречуться від зірки та ігноруватимуть її.

Теги: LifeStyle Наркотики Лікування Музика
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Кабмін дозволив людям на візках їздити проїжджою частиною нарівні з автомобілями
сьогодні, 16:04 Кабмін дозволив людям на візках їздити проїжджою частиною нарівні з автомобілями
Ольга Бродська
НАЗК міг перевірити мільйон декларацій за 12 годин, але...
сьогодні, 15:00 НАЗК міг перевірити мільйон декларацій за 12 годин, але...
Олександра Дрік
Корупція в медичній сфері: у кожного шостого українця просили хабара
сьогодні, 14:00 Корупція в медичній сфері: у кожного шостого українця просили хабара
Весільний букет та манікюр: чи змогли б ви стати принцесою
сьогодні, 13:00 Весільний букет та манікюр: чи змогли б ви стати принцесою
Уляна Корицька 451
Недбалі авіакомпанії та туроператори: як відшкодувати збитки пасажира
сьогодні, 12:45 Недбалі авіакомпанії та туроператори: як відшкодувати збитки пасажира
Яніна Ткачук 3228
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук