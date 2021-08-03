Про інцидент повідомила мати синів Надія Лисенко у фейсбуці. Після інциденту жінка викликала поліцію.

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"Ну я ж їх не бив"

Відомо, що чоловіків було 5. Згодом жінка знайшла двох із них і попросила показати документи. Чоловіки цього не зробили. Також вони відмовились розмовляти українською.

Працівники саду сказали, що діти самі до них прийшли і захотіли присідати. Жінка питала у старшого з охорони, чому її дітей незаконно затримали і покарали. Проте охоронці не відповідали.

Також Надія Лисенко зазначила, що не має статті, яка б передбачала покарання у вигляді присідань. На це чоловік відповів, що він же їх не бив.



У Харкові охоронці саду Шевченка змусили дітей присідати / Фото з фейсбуку Надії Лисенко

Якщо вибачиться

Працівники саду Шевченка виклали відео з майданчику, де старший син жінки гойдається. Молодший натомість сідає в машинку, що є замаленькою для нього. Мати хлопців каже, що діти ні в чому не винні. Адже попереджувальної таблички не було і машинку розгойдував зовсім інший хлопчик.

Надія Лисенко сказала чоловікам, що вона забуде про інцидент, якщо ті вибачаться. Проте охоронці лише посміялися. Наразі не відомо, чим закінчився інцидент.

Станом на 12:51 жінка видалила допис у фейсбуці. Проте у місцевих телеграм-каналах залишились скриншоти.

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