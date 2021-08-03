Охоронці саду Шевченка у Харкові примусили дітей присідати, бо ті були надто "гучні"

У Харкові в саду Шевченка охоронці незаконно затримали дітей. Вони примусили їх присідати 100 разів. За словами працівників саду, неповнолітні надто наполегливо гралися. Діти хотіли покликати маму, але їм цього не дозволили.

Про інцидент повідомила мати синів Надія Лисенко у фейсбуці. Після інциденту жінка викликала поліцію.

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"Ну я ж їх не бив"

Відомо, що чоловіків було 5. Згодом жінка знайшла двох із них і попросила показати документи. Чоловіки цього не зробили. Також вони відмовились розмовляти українською.

Працівники саду сказали, що діти самі до них прийшли та захотіли присідати. Жінка питала у старшого з охорони, чому її дітей незаконно затримали та покарали. Проте охоронці не відповідали.

Також Надія Лисенко зазначила, що немає статті, яка б передбачала покарання у вигляді присідань. На це чоловік відповів, що він же їх не бив.



У Харкові охоронці саду Шевченка змусили дітей присідати / Фото з фейсбуку Надії Лисенко

Якщо вибачиться

Працівники саду Шевченка виклали відео з майданчика, де старший син жінки гойдається. Молодший натомість сідає в машинку, що є замаленькою для нього. Мати хлопців каже, що діти – ні в чому не винні. Адже попереджувальної таблички не було та машинку розгойдував зовсім інший хлопчик.

Надія Лисенко сказала чоловікам, що вона забуде про інцидент, якщо ті вибачаться. Проте охоронці лише посміялися. Наразі не відомо, чим закінчився інцидент.

Станом на 12:51 жінка видалила допис у фейсбуці. Проте у місцевих телеграм-каналах залишились скриншоти.