Журналіст видання RegioNews намагався поставити запитання виконувачу обов'язків мера Харкова Ігорю Терехову. Однак це не вдалося зробити, оскільки на заваді стала охорона чиновника. Її співробітники поводились агресивно та штовхали журналіста.

Це трапилося 13 травня на Ювілейному проспекті. Там проходила зустріч Терехова з жителями Салтівського житлового масиву.

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Організатори цієї зустрічі обіцяли, що кожен охочий зможе щось запитати в чиновника. Журналіст запитав, як Терехов планує увіковічувати пам'ять Кернеса та чому нічого для цього досі не зробив. Однак після цього виконувач обов'язків мера різко розвернувся та почав втікати.

Натомість зі співробітником ЗМІ почали спілкуватися охоронці. Вони поводились досить агресивно – відштовхували та не давали пройти. Також намагалися вирвати з рук журналіста мікрофон і погрожували.

На прохання не перешкоджати професійній діяльності охоронці ніяк не реагували. Поки журналіст просив викликати поліцію, Терехов сів у автомобіль і поїхав.

Напад охорони Терехова на журналіста: відео Regionews

Яке покарання можливе за такі дії

Співробітники видання вважають, що це було перешкоджанням законній професійній діяльності журналістів. Тому зараз вони вже готують відповідну заяву в правоохоронні органи.

Якщо вину охоронців доведуть, то їм можуть загрожувати 3 варіанти покарання:

штраф до 850 гривень;

ув'язнення на термін до 6 місяців;

умовне ув'язнення на термін до 3 років.

Зверніть увагу! На засідання суду щодо нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука прийшов його однопартієць Ілля Кива. Він ходив по залі суду та заявляв журналістам, що ті заважають йому виконувати "депутатські повноваження". А оператору 24 каналу депутат взагалі сказав: "Я не повинен вашу жо*у бачити".