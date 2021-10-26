Охоронці жорстко побили відвідувача закладу в Дніпрі: свідки лише знімали відео

У Дніпровському ресторані на вулиці Барикадна кілька охоронців жорстко побили чоловіка та витягли з приміщення. За цим всім спостерігали багато людей, які лише знімали усе на відео.

Згодом очевидці оприлюднили запис цього інциденту. Він з'явився в мережі ввечері 25 жовтня.

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Били колінами та руками

Наразі невідомо, через що виник конфлікт. Проте на відео молодик у світлій футболці поводився агресивно. Там помітно, що його намагаються повалити одразу кілька людей, проте це практично не вдається.

Ймовірно, через це один із охоронців б'є відвідувача колінами та руками в голову та корпус. Згодом на записі вже показують інший момент, коли молодик лежить, а його виносять із приміщення 3 людей.

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Інша бійка в закладі міста

26 липня повідомили, що в дніпровському клубі Bartolomeo побили 2 чоловіків, яких згодом забрала швидка. Це сталося на танцмайданчику, коли довкола було чимало людей.

Слід зазначити, що за бійкою спостерігали охоронці закладу, які просто не втручалися. Музику зупинили та увімкнули світло, коли потерпілі лежали непритомні.