Охоронці Ахметова стежили за журналістами "Схем": з'явилася реакція фірми бізнесмена

Охоронна фірма "Дельта-Донбас" Ріната Ахметова заперечила обвинувачення у стеженні за знімальною групою програми розслідувань програми "Схеми". До того ж, журналістів ще й звинуватили у тому, що вони втручаються в особисте життя приватної особи.

У "Дельта-Донбас" заявили, що невідомі особи понад 200 разів за останні кілька місяців стежили і вели приховану зйомку за офісом компанії SCM і приватним житлом акціонера компанії, не ідентифікуючи себе як представників ЗМІ, передає сайт "Інтерфакт-Україна"

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В охоронній фірмі додали, що за необхідності сприятимуть правоохоронним органам у розслідуванні інциденту.

Компанія "Дельта-Донбас" заперечує будь-які обвинувачення у стеженні. Дії охоронців були відкритими і спрямованими на запобігання можливій загрозі життю і здоров'ю з боку невідомих осіб, які систематично ведуть приховане спостереження. У діях невідомих вбачається втручання в особисте життя приватної особи і збір інформації у незаконний спосіб,

– йдеться в офіційній заяві охоронної фірми.

У фірмі наголосили, що з повагою ставляться до журналістів, які відкрито виконують свої обов'язки. "Щодо "шпигунських заходів", які були організовані окремими представниками ЗМІ, то компанія "Дельта Донбас" готова надати всю необхідну інформацію до правоохоронних органів, щоб поліція зробила висновки, хто саме порушує законодавство", – додали в охоронній фірмі.

Напередодні програма "Схеми" опублікувала розслідування, в якому йдеться про те, що представники охорони Ріната Ахметова систематично стежать за знімальною групою програми. Було встановлено, що всі автомобілі, які стежать за знімальною групою, належать охоронній фірмі ТОВ "Дельта-Донбас", кінцевим бенефіціарним власником якої є олігарх Рінат Ахметов.