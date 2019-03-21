Охоронці Медведчука тримали журналістів Bihus.Info в лісі перед телекамерами "112" і NewsOne

Співробітники охоронної фірми “Шторм”, що охороняє маєтки Віктора Медведчука та його дружини, протягом чотирьох годин тримали журналістів телепрограми Bihus.Info в лісі поблизу території державних дач "Будинку відпочинку "Пуща-Водиця".

Журналісти Максим Опанасенко і Марія Землянська разом з оператором Кирилом Шапарем 20 березня приїхали до Міністерського озера для зйомок епізодів сюжету квадрокоптером. З повітря знімали територію державних дач, яка не є приватною власністю і розташована по сусідству з маєтком Медведчука, пише сайт Bihus.Info.

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Уже за 10 хвилин до знімальної групи, що перебувала на території загального користування, на автомобілі прибули четверо чоловіків, які представилися працівниками охоронної фірми "Шторм". Компанія протягом останніх кількох років охороняє маєток Віктора Медведчука та Оксани Марченко в Пущі-Водиці, що неподалік.



Максим Опанасенко пояснив ситуація правоохоронцям

Охоронці наголосили, що журналісти порушили "приватний простір" Медведчука та його дружини Оксани Марченко. І заявили, що за наявною у них інформацією на Віктора Медведчука готують замах, відтак, журналісти можуть потенційно загрожувати його безпеці.

Озброєні охоронці утримували журналістів до приїзду поліції. Після дачі пояснень працівники поліції заявили про відсутність формальних підстав для подальшого затримання журналістів та про відсутність будь-яких порушень з їхнього боку.

З цим не погодилися охоронці "Шторму", які викликали підмогу і протягом наступних кількох годин силою та погрозами продовжили утримувати знімальну групу, звинувачуючи в нібито порушенні законодавства. Журналісти змогли покинути територію лише після приїзду одразу трьох екіпажів поліції та слідчо-оперативної групи.



Журналістку Марію Землянську також затримали

Показово, протягом першої години на місце інциденту на автомобілі, що належить фірмі "Шторм", прибула знімальна група телеканалу "112", ще за півгодини на місце приїхала знімальна група телеканалу NewsOne. Обидва канали минулого року змінили власника і зараз записані на соратника Медведчука Тараса Козака, фактичним власником вважають самого Медведчука.

Обидві знімальні групи повідомили журналістам Bihus.Info, що приїхали для зйомок сюжетів про нібито затримання злочинців, що загрожували безпеці Віктора Медведчука.



Журналісти "112" та NewsOne