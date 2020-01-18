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      Охороняв вірний пес: історія дівчинки, яка загубилась під час потужної зливи в Австралії – відео

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      Дівчинку та її собаку відшукали австралійські рятувальники / police.wa.gov.au

      Трьохрічна дівчинка Матильда та її домашній собака Поллі зникли у західноавстралійському регіоні Пілбара під час потужної повені. Рятувальники знайшли їх лише через добу.

      Дитина загубилася у середу, коли відійшла від свого будинку. Вона і пес опинилися у пастці, коли сильний дощ затопив частину землі навколо їхнього будинку. Про це повідомила австралійська поліція.

      Актуально: Після пожеж Австралію залило дощем, деякі ділянки досі палають: фото, відео

      У пошуках брали участь гелікоптери. У четвер в другій половині дня дівчинку помітили з вертольота – приблизно за 3,5 кілометра від її будинку.

      Коли дитину знайшли, вона була обмазана багнюкою, але неушкоджена. Собака був поруч, аби її захистити.

      Дивіться відео врятованої дівчинки і її собаки в Австралії:

      До слова, що Пілбара – один із західноавстралійських регіонів, що страждають від потужних злив. Вони призвели до підтоплень та перекриття доріг.

      Минулого тижня вздовж західного узбережжя Австралії пролетів циклон, внаслідок якого на деяких територіях випало до 200-400 міліметрів дощу.

      Відзначимо, що дощів в Австралії чекали давно. Вони принесли відносне полегшення після катастрофічних пожеж, що лютували на великій території країни місяцями.

      Що відомо про пожежі в Австралії:

      • Лісові пожежі вирують в Австралії з вересня. Десятки з них досі непідконтрольні вогнеборцям. Вигоріло вже 8 мільйонів гектарів. У низці населених пунктів відсутнє енергопостачання;
      • Загинули щонайменше 28 осіб;
      • Експерти допускають, що у вогні могли загинути близько 1,25 мільярда тварин, а деякі види могли "переступити межу вимирання".
      • Дим від пожеж подолав понад 10 тисяч кілометрів і сягнув навіть берегів Південної Америки.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Світ тварин Курйозні новини Австралія Діти і неповнолітні
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