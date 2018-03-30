"Океан Ельзи" представив новий зворушливий кліп: відео

Український гурт "Океан Ельзи" після майже річної паузи презентував зворушливий кліп на нову пісню "Без тебе".

Відео розмістили на каналі "Океану Ельзи" в Youtube.

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"Весна завжди приходить несподівано", – написали музиканти підпис до відео на своїй сторінці Facebook.

Автором слів та музики став лідер гурту Святослав Вакарчук, а режисером кліпу – Анна Бурячкова, яка знімала відео для молодих виконавців Laud, Constantine, Христини Соловій, гуртів Panivalkova, Brutto, Pianoboy та інших. Зазначимо, це є перша спільна робота Анни та "Океану Ельзи".

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Героями ролика, знятого у США, стали пари близнюків різної статі і віку. Також у відео з'являється і фронтмен колективу Святослав Вакарчук.

Знімання ролика відбувалися на західному узбережжі США. Цікаво, що у зйомках кліпу взяли участь щонайменше 13 пар близнюків.

Дивіться відео нового кліпу "Океану Ельзи"