"Океан Ельзи" представив нову пісню "Скільки нас"
Український гурт "Океан Ельзи" записав та представив нову пісню з назвою "Скільки нас". Новий трек опублікований на YouTube лише день тому, 14 серпня, проте вже зібрав чимало схвальних відгуків у коментарях.
"Ми – група "Океан Ельзи" – презентуємо новий сингл "Скільки нас", який став третім за цей рік без концертів. Зазвичай далі розказують, про що саме нова пісня, що ж хотіли цим сказати, та що має слухач почути. Ми так робити не будемо", – мовиться у підписі до пісні.
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"Нижче – текст пісні, в ньому все це є. Майже все. Єдине, що кожен сам має обрати для себе, який знак поставити в кінці "скільки нас" – "?" чи "!", – додали автори повідомлення.
Текст пісні "Скільки нас":
Скільки нас
Тих, хто тілом відчуває новий час
Скільки нас
Тих, кого війна повела в перший клас
Хто прокинувся й не спить
у новий час
Скільки нас
Тих, у кого дах не зносить від образ
Скільки нас
Тих, у кого страх не косить під екстаз
Тих, кого душа болить
Хто прокинувся й не спить
у новий час
Я знаю ранок настає
Єднає, волю нам дає
Нам досить недоправди –
Нас нудить штучний сон
Тисячі нових облич
У тисячах вікон
Скільки нас
Скільки нас
Міцно кулаки стискає кожен раз
Скільки нас
Власні гальма відпускає й тисне газ
Хто відчув бажання мить
Хто прокинувся й не спить
у новий час
Я знаю ранок настає
Єднає, волю нам дає
Нам досить недоправди –
Нас нудить штучний сон
Тисячі нових облич
У тисячах вікон
Скільки нас
Слухайте нову пісню "Океану Ельзи" "Скільки нас":