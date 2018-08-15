"Океан Ельзи" представив нову пісню "Скільки нас"

Український гурт "Океан Ельзи" записав та представив нову пісню з назвою "Скільки нас". Новий трек опублікований на YouTube лише день тому, 14 серпня, проте вже зібрав чимало схвальних відгуків у коментарях.

"Ми – група "Океан Ельзи" – презентуємо новий сингл "Скільки нас", який став третім за цей рік без концертів. Зазвичай далі розказують, про що саме нова пісня, що ж хотіли цим сказати, та що має слухач почути. Ми так робити не будемо", – мовиться у підписі до пісні.

Читайте також: Концерт "Океан Ельзи" в Києві: Святослав Вакарчук зробив важливий анонс до свого виступу

"Нижче – текст пісні, в ньому все це є. Майже все. Єдине, що кожен сам має обрати для себе, який знак поставити в кінці "скільки нас" – "?" чи "!", – додали автори повідомлення.

Текст пісні "Скільки нас":

Скільки нас

Тих, хто тілом відчуває новий час

Скільки нас

Тих, кого війна повела в перший клас

Хто прокинувся й не спить

у новий час

Скільки нас

Тих, у кого дах не зносить від образ

Скільки нас

Тих, у кого страх не косить під екстаз

Тих, кого душа болить

Хто прокинувся й не спить

у новий час

Я знаю ранок настає

Єднає, волю нам дає

Нам досить недоправди –

Нас нудить штучний сон

Тисячі нових облич

У тисячах вікон

Скільки нас

Скільки нас

Міцно кулаки стискає кожен раз

Скільки нас

Власні гальма відпускає й тисне газ

Хто відчув бажання мить

Хто прокинувся й не спить

у новий час

Я знаю ранок настає

Єднає, волю нам дає

Нам досить недоправди –

Нас нудить штучний сон

Тисячі нових облич

У тисячах вікон

Скільки нас

Слухайте нову пісню "Океану Ельзи" "Скільки нас":