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"Океан Ельзи" презентував нову пісню "В небо жене": відео

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Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук / elle.ua

Український рок-гурт "Океан Ельзи" 14 червня представив новий хіт під назвою "В небо жене". Новий сингл презентовано одночасно в радіоефірах та онлайн.

Автором музики та слів виступив фронтмен колективу Святослав Вакарчук, який зазначив, що ця пісня йому нагадує період творчості колективу у 2000-них.

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Ця пісня нагадала нам "Океан Ельзи" періоду ранніх двотисячних. Ми хотіли, щоб вона вийшла в стилі перших альбомів, проте "В небо жене" все рівно інакша, бо з’явилися сучасні клавіші, зовсім інший рівень запису, я співаю інакше, ніж тоді. Та сам настрій мені повністю нагадує роки, коли ми працювали над першими альбомами,
– прокоментував вихід синглу Святослав Вакарчук.

Як відомо, текст нового хіта з'явився ще взимку під час перебування Святослава Вакарчука в Стенфордському університеті, а перші рядки з’явились під час поїздки узбережжям Тихого океану. Фінальний текст композиції був написаний вже в Україні.

Океан Ельзи – "В небо жене" 2018: дивитись відео онлайн

 

Нагадаємо, що 24 серпня 2018 року відбудеться великий концерт гурту "Океан Ельзи" після однорічної творчої перерви. Подія відбудеться на НСК "Олімпійський" в Києві під назвою "День Незалежності з Океаном Ельзи".

Теги: Новини України LifeStyle Музика Святослав Вакарчук Океан Ельзи
Джерело: 24 Канал
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