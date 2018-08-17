"Океан Ельзи" відреагував на новину про вихід клавішника Мілоша Єліча зі складу колективу
У колективі відреагували на новину опубліковану у ЗМІ про те, що сербський музикант, клавішник і аранжувальник Мілош Єліч покинув гурт напередодні важливого для колективу концерту.
Про це повідомлено на сторінці офіційного облікового запису гурту "Океан Ельзи" у соцмережі Instagram.
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Приклад звичайного фейку (брехні). Мілош Єліч був і є клавішником "Океан Ельзи". Крапка,
– заявили у групі.
Раніше у ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що гурт "Океан Ельзи" покинув один з його учасників – сербський музикант, клавішник і аранжувальник Мілош Єліч. Чоловік це зробив напередодні знакового для колективу концерту.
Джерело: 24 Канал
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